بروتوكول شراكة استراتيجية للتنمية بين جامعة العريش ومجلس المدينة

عقدت جامعة العريش، ومجلس المدينة بروتوكول شراكة وتعاون، من أجل العمل على تنمية سيناء، وبحث سبل الاستفادة بين الطرفين.

استقبل الدكتور حسن الدمرداش، رئيس جامعة العريش، اللواء أسامة العفش، رئيس مركز ومدينة العريش، وذلك بمكتبه بمقر رئاسة الجامعة، بوسط المدينة.

تناول اللقاء، بحث أوجه التعاون المثمر بين الجامعة ومجلس مدينة العريش، وذلك في إطار حرص الجامعة على تعزيز دورها في خدمة المجتمع المحلي، وتنميته بما يخدم التنمية في شمال سيناء

اتفاق مشترك بين الجامعة ومجلس المدينة.

وأشار رئيس الجامعة، إلى أن جامعة العريش ومجلس المدينة، يسعيان خلال الاتفاق فيما بينهما، إلى تعزيز التعاون المشترك لخدمة أهالي شمال سيناء، والعمل على دفع عجلة التنمية في المنطقة من خلال مجالات التدريب والتأهيل، والبحث العلمي، والخدمات الطبية، والأنشطة الثقافية، والتوعية البيئية على جميع المستويات الملحة.

الجامعة تمتلك العديد من المجالات الخدمية

وأكد الدكتور حسن الدمرداش، رئيس الجامعة، أهمية التعاون المشترك مع مجلس مدينة ومركز العريش في مختلف المجالات، مشيرًا إلى أن الجامعة تمتلك العديد من الإمكانيات العلمية والبشرية التي يمكن الاستفادة منها في خدمة المجتمع، ولذا يجب أن تكون للجامعة شركة مع جميع المديريات والأقسام، وعلى رأسها مجلس مدينة العريش.

من جانبه، أشاد اللواء أسامة العفش، رئيس مركز ومدينة العريش، بدور جامعة العريش الريادي في تنمية المجتمع المحلي، مؤكدًا حرص مجلس المدينة على تعزيز التعاون مع الجامعة في مختلف المجالات التنموية، التي تخدم أهل سيناء.