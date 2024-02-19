السكة الحديد تحدد مواعيد قطار 1209 «تحيا مصر» «مرسى مطروح – القاهرة»

حددت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، مواعيد قطار 1209 «تحيا مصر» «مرسى مطروح – القاهرة»، موضحة أن القطار يتحرك من محطة مرسى مطروح الساعة 8:00 ويصل إلى محطة سملا الساعة 8:11 دقيقة ثم يتحرك منها الساعة 8:13 دقيقة ويصل إلى محطة رأس الحكمة الساعة 8:54 دقيقة ويتحرك منها الساعة 8:57 دقيقة، ثم يصل إلى محكة فوكة الساعة 9:12 دقيقة ويتحرك منها الساعة 9:15 دقيقة.

محطات وقوف القطار

ثم يصل قطار «مرسى مطروح – القاهرة» إلى محطة جلال الساعة 9:39 دقيقة ويتحرك منها الساعة 9:43 دقيقة، ويصل إلى محطة الضبعة الساعة 10:04 دقيقة ويتحرك منها الساعة 10:10 دقيقة، ثم يصل إلى محطة سيدي عبدالرحمن الساعة 10:31 دقيقة ويتحرك منها الساعة 10:34 دقيقة، ثم يصل إلى محطة العلمين الساعة 10:57 دقيقة ويتحرك منها الساعة 10:59 دقيقة.

ويصل القطار إلى محطة العميد الساعة 11:19 دقيقة ويتحرك منها الساعة 10:23 دقيقة، ثم يصل القطار إلى محطة الرويسات الساعة 11:33 دقيقة ويتحرك منها الساعة 11:36 دقيقة، ثم يصل إلى محطة الحمام الساعة 11:44 دقيقة ويتحرك منها الساعة 11:51 دقيقة، ثم يصل إلى محطة برج العرب الساعة 12:06 دقيقة، ويتحرك منها الساعة 12:07 دقيقة.

ثم يصل القطار إلى محطة مطار برج العرب الساعة 12:20 دقيقة ويتحرك منها الساعة 12:25 دقيقة، ثم يصل القطار إلى محطة العامرية الساعة 12:43 دقيقة ويتحرك منها الساعة 12:44 دقيقة، ثم يصل القطار إلى محطة محرم بك الساعة 13:15 دقيقة ويتحرك منها الساعة 13:40 دقيقة، ثم يصل القطار إلى محطة دمنهور الساعة 14:25 دقيقة ويصل القطار إلى محطة 14:30 دقيقة.

مواعيد القطار بالتفصيل

على أن يصل إلى محطة إيتاي البارود الساعة 14:48 دقيقة ويتحرك منها الساعة 14:52 دقيقة، ثم يصل القطار إلى محطة كفر الزيات الساعة 15:08 دقيقة ويتحرك منها الساعة 15:30 دقيقة، ثم يصل القطار إلى محطة طنطا الساعة 15:47 دقيقة ويتحرك منها الساعة 15:50 دقيقة.

ثم يصل قطار «مرسى مطروح – القاهرة» إلى محطة بركة السبع الساعة 16:07 دقيقة ويتحرك منها الساعة 16:08 دقيقة، ثم يصل القطار إلى محطة قويسنا الساعة 16:19 دقيقة ويتحرك منها الساعة 16:20 دقيقة، ويصل القطار إلى محطة بنها الساعة 16:32 دقيقة ويتحرك منها الساعة 16:35 دقيقة، ثم يصل القطار إلى محطة شبرا الخيمة الساعة 17:06 دقيقة ويتحكر منها الساعة 17:07 دقيقة وأخيراً يصل القطار إلى محطة القاهرة الساعة 17:20 دقيقة.