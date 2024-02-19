أستاذ طرق: محطة قطارات بشتيل نقلة نوعية في منظومة السكك الحديدية في مصر

انتهت وزارة النقل والهيئة القومية لسكك حديد مصر، من تنفيذ محطة سكك حديد صعيد مصر بمنطقة بشتيل في الجيزة بالكامل، والتي نُفذت بأيادٍ مصرية خالصة، ووفق المواصفات والمعايير العالمية، لتخدم ركاب الوجه القبلي، بدلا من محطة سكك حديد مصر بمنطقة رمسيس.

تطوير نُظم الإشارات

وفق تقرير لوزارة النقل، فإن المحطة غيّرت شكل الحياة في منطقة بشتيل بالجيزة، حيث نُفذ موقف ميكروباص بجانب المحطة لنقل الركاب إلى مختلف الأماكن في القاهرة، بجانب كون المحطة مترابطة مع وسائل النقل الأخرى مثل خطوط المترو بسهولة، وهي تعتبر محطة تبادلية للركاب والبضائع.

وترتبط المحطة بخطي «القاهرة - أسوان» والاتحاد القباري، والذي يشهد حاليا عمليات تطوير نُظم الإشارات، بجانب تزويد المحطة بمختلف الخدمات كجراج للسيارات وعدد من المولات التجارية لخدمة التسوق سواء قبل أو بعد استقلال القطار، فضلا تجهيزها لتخدم ذوي الاحتياجات الخاصة بداية من دخول المحطة وصولا إلى رصيف التذاكر.

ماكينات الـ TVM

كما تشتمل المحطة على مجموعة من شبابيك التذاكر بجانب مجموعة من ماكينات الـ TVM لاستخراج التذاكر إلكترونيا، وخُصص عدد من شبابيك التذاكر لذوي الاحتياجات الخاصة، فضلا عن وجود ماكينات إلكترونية لصرف الوجبات، وأكدت وزارة النقل، أن المحطة تُقدم خدمات متميزة لجمهور ركاب الصعيد.

شهدت المحطة مرور مختلف القطارات على أرصفتها والتأكد من جاهزيتها تمهيدا للافتتاح الرسمي خلال الفترة المقبلة، وأكدت الوزارة أن المحطة تشتمل على ورش لصيانة القطارات سواء جرارات أو عربات، لافتة إلى أنها وفرت العديد من فرص العمل للشباب.

منظومة السكك الحديدية

وفي سياق متصل، أكد الدكتور عبدالله أبوخضرة، أستاذ الطرق والنقل بجامعة بني سويف، أنّ المحطة تُعتبر نقلة نوعية في منظومة السكك الحديدية في مصر، وتأتي استكمالا لتطوير المنظومة، موضحا أنها تخدم أبناء الوجه القبلي.

وأضاف «أبوخضرة» لـ«الوطن»، أنّ المحطة تسع أكبر عدد من الركاب مقارنة بمحطة رمسيس، ومُراقبة بكاميرات مراقبة من خلال غُرفة تحكم متخصصة تشتمل على مجموعة من المهندسين المتخصصين.