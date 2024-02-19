الملا: نسعى لرفع معدلات الإنتاج وزيادة احتياطيات الثروات البترولية

أكد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، التزام الدولة المصرية بتطوير قطاع البتروكيماويات الخضراء، وذلك من خلال تنفيذ مشروع إنتاج الألواح الخشبية من قش الأرز، والذي من المقرر أن يبدأ التشغيل خلال الربع الثاني من العام الجاري، فضلا عن تنفيذ مشروع إنتاج وقود الطيران المستدام.

وأضاف أن قطاع البترول يسعى بالتعاون مع الشركات العالمية إلى رفع معدلات الإنتاج، وزيادة احتياطيات الثروات البترولية من النفط والغاز من خلال خطة متكاملة من الحفر والاستكشاف حتى 2030، وكذلك زيادة طاقات التكرير للزيت الخام.

خبرات فعلية في التعامل مع أنشطة الهيدروجين

وأكد أن الهيدروجين أحد أهم مصادر الطاقة النظيفة، ويمتلك القطاع خبرات فعلية في التعامل مع أنشطة سلسلة القيمة للهيدروجين، والتي تعتبر جزءا أصيلا من نشاط القطاع، وذلك خلال كلمته بفاعليات مؤتمر ومعرض مصر الدولي السابع للطاقة إيجبس 2024.

وأشار إلى أن وزارة البترول شاركت باعتبارها عضوا رئيسيا في صياغة الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين منخفض الكربون، وجرى إنشاء المجلس الوطني للهيدروجين الأخضر ومشتقاته وتوحيد جهود الدولة لتحفيز الإستثمار بهذا المجال.

تنفيذ مشروعين لإنتاج الأمونيا

وأوضح أنه في إطار رؤية الرئيس عبدالفتاح السيسي لتحول مصر لمركز عالمي لإنتاج الهيدروجين الأخضر يعمل قطاع البترول بمشاركة عالمية، لتنفيذ مشروعين لإنتاج الأمونيا الخضراء والميثانول الحيوي.