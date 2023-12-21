«الملا» يتفقد المنطقة الجغرافية البترولية بطنطا ويؤكد على استمرار تطويرها

تفقد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، المنطقة الجغرافية البترولية في طنطا والتي تضم مصفاة تكرير تابعة لشركة القاهرة لتكرير البترول ومحطات ومستودعات شحن وتعبئة وتخزين تابعة لشركات أنابيب البترول ومصر والتعاون للبترول وبتروجاس وما تشهده المنطقة من مشروعات تطوير لرفع كفاءتها، إذ تؤمن المنطقة إمدادات البنزين والسولار والبوتاجاز لمحافظات الغربية والقليوبية والمنوفية والبحيرة وكفر الشيخ ودمياط.

وأكّد الملا، حرص برنامج التطوير والتحديث منذ إطلاقه عام 2016 على العمل بمخطط واضح يشمل جميع مناحي الصناعة البترولية، لافتاً إلى أنَّ المنطقة الجغرافية البترولية بطنطا بما تمثله من عراقة وأهمية أحد النماذج التي نعمل على تطويرها باستمرار بما يضمن لها استمرار العمل على توفير الإمدادات للمنتجات البترولية من بنزين وسولار وبوتاجاز لمناطق ذات كثافة سكانية كبيرة بوسط الدلتا بالتكامل مع منطقة الإسكندرية.

ولفت إلى الاهتمام بتطوير كل مقومات المنطقة من مصفاة التكرير والمستودعات ومنصات الشحن وخطوط الأنابيب وسيارات النقل والتوزيع الحديثة واستمرار التحول الرقمي بما يسهم في رفع كفاءة التشغيل وإمكانية المناورة والتحكم في منظومة تداول المنتجات البترولية.

نعمل بشكل متكامل وليس لدينا رفاهية الوقت

وأكّد أهمية العمل المتكامل خاصة أنه ليس لدينا رفاهية الوقت، مشددًا على استمرار التكامل التام بين المناطق الجغرافية البترولية وكافة عناصر منظومة العمل البترولي مع مراعاة الالتزام في أعمال التطوير ورفع الكفاءة والتوسع بتطبيق منهج علمي وعملي نوظف فيه تطور العلم والمعرفة فيما يخص تحسين الإنتاج وترشيد الإنفاق وتقليل الفاقد وإدارة العمليات وخفض الانبعاثات وكذلك استدامة العمليات وتلافى الحوادث عبر تطبيق منظومة صارمة للسلامة والصحة المهنية وتوفير تقنيات حديثة لمراقبة منظومة الشحن والنقل والتوزيع والتداول.

ولفت إلى جهود تطوير جميع المناطق الجغرافية البترولية سواء بالنسبة للمنشآت والمعدات والأداء وكذلك صقل مهارات العنصر البشرى وإدخال التقنيات الحديثة ، توفر لمتخذ القرار معلومات دقيقة تسهم في اتخاذ القرار الصحيح وإجراء المناورات الخاصة بتدفيع المنتجات البترولية على كافة مسارات خريطة مصر بسهولة ويسر، وأشار إلى أن ما تم من تحديث وتطوير وراءه عزيمة وإصرار وإرادة ومستمرون في العمل على تنميته وتطويره.

واستمع إلى شرح من رؤساء الشركات حول موقف تقدم الأعمال في خطط تطوير المنطقة الجغرافية البترولية، إذ أوضح المهندس وائل رزق رئيس شركة القاهرة لتكرير البترول والتي تتولى رئاسة المنطقة الجغرافية البترولية بطنطا أن مصفاة التكرير بالمنطقة تشهد مشروعات تطوير وإحلال وتجديد تشمل تنفيذ برج تبريد جديد جارى العمل على الانتهاء منه وتشغيله باستثمارات 500 مليون جنيه، وتوريد وتركيب وتشغيل أجهزة القياس الآلي على 21 صهريجا بمسطرد وطنطا بالاتفاق مع شركة «oneywell» العالمية بتكلفة 537 ألف يورو، وتم الاتفاق على السداد بالجنيه المصري، وتنفيذ المرحلة الثالثة من تركيب أجهزة الرصد الذاتي المستمر لانبعاثات مداخن الأفران والمراجل البخارية بالتنسيق مع جهاز شئون البيئة، ومشروع تأريض وتأمين المستودعات ذات السقف العائم «RGA».

كما أشار إلى ما تمّ تنفيذه من مشروعات بالمصفاة والتي شملت تشغيل أفران الوحدات الإنتاجية والمراجل البخارية بالغاز الطبيعي بدلاً من المازوت ، وتطوير وإعادة تأهيل محطة توليد البخار والتي تعد من مشروعات خفض الانبعاثات وتحسين الإنتاج، وذلك إلى جانب الانتهاء من توريد وتركيب نظام الإنذار والإطفاء التلقائي على مستودعات الشركة، لافتاً إلى أن المصفاة التي تمّ إقامتها عام 1982، تبلغ طاقتها التصميمية 7.3 ألف طن يومياً.

وخلال الجولة التفقدية بشركة أنابيب البترول أوضح المهندس نبوي محمود رئيس الشركة أنَّ لديها 27 مستودعاً بالمنطقة، سعتها الإجمالية 220 ألف متر مكعب وتشرف على تشغيل خطوط بإجمالي أطوال 1100 كيلومتر من خطوط المنتجات والخام والبوتاجاز، وتقوم بتدفيع 63 ألف طن منتجات يومياً وتخدم شركات التسويق المتنوعة بالمنطقة (مصر والتعاون للبترول واكسون موبيل وامارات مصر وأولى إنرجي وبترومين مصر وتوتال إنرجيز وطاقة).

وخلال الجولة التفقدية بشركة التعاون للبترول، عرض المحاسب ناصر شومان رئيس الشركة خطة تطوير مستودعاتها بالمنطقة والتي تضمن مرحلتها الأولى إضافة مظلة شحن جديدة وإحلال وتجديد الطلمبات والشبكات ومنظومة الإطفاء والإنذار التلقائي، وذلك تزامناً مع الالتزام باستمرار المستودع في تنفيذ عمليات الشحن ، حيث يقوم المستودع الذى تم إنشاؤه عام 1973 بشحن 5.3 مليون لتر سولار وبنزين يومياً.

إنتاج 53 ألف أسطوانة بوتاجاز يومياً

وخلال الجولة بمستودعات «بتروجاس» عرض المحاسب محمد فرحات رئيس الشركة ما تقدمه المنطقة من إمدادات بوتاجاز لتأمين احتياجات محافظات الغربية والمنوفية وكفر الشيخ والبحيرة من أسطوانات البوتاجاز المنزلي والتجاري بحوالي 53 ألف أسطوانة يومياً من إنتاج محطة تعبئة البوتاجاز التي تعتمد على تغذيتها من إنتاج بوتاجاز مصفاة القاهرة للتكرير بطنطا.

وخلال تفقد مستودعات مصر للبترول بالمنطقة، أوضح المهندس محمد ماجد ما تقدمه الشركة ضمن المنطقة الجغرافية البترولية من خلال مستودعاتها المقامة على مساحة 54 ألف متر مربع وسعاتها التخزينية البالغة 9 صهاريج بإجمالي 17 ألف طن من السولار والبنزين والمازوت منخفض الكبريت، وكذلك خططها لمزيد من التطوير وتسهيل العمل وتقديم الخدمات بالمنطقة.

حضر الجولة، الجيولوجي علاء البطل الرئيس التنفيذي لهيئة البترول، والمهندس حسانين محمد رئيس الإدارة المركزية لمكتب الوزير والمهندس محمود ناجي رئيس الإدارة المركزية للنقل والتسويق والمهندس جمال فتحي مساعد الوزير للسلامة والصحة المهنية وحماية البيئة ونواب رئيس الهيئة ، للتكرير والتصنيع الكيميائي محمد علي، والنقل والتوزيع، المهندس أيمن عبدالبديع، والتخطيط والمشروعات، المهندس أحمد الخليفة ، والمهندس وليد لطفى رئيس شركة بتروجت.