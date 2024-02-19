«الأوقاف» تطلق حملة نظافة موسعة بالمساجد استعدادا لشهر رمضان

أطلقت وزارة الأوقاف، حملة نظافة بالمساجد استعدادًا لشهر رمضان المبارك 1445هـ، بدأت من مسجد السيدة نفيسة بالقاهرة.

وأكدت الوزارة، في بيان، اليوم الاثنين، أن الحفاظ على النظافة بوجه عام مطلب شرعي، وأن الأمر في بيوت الله (عز وجل) أكثر طلبًا وأجرًا وثوابًا، فالمساجد لا بد وأن تكون عنوان النظافة والجمال، والقيام على نظافتها وطهارتها مسلك الصحابة والتابعين، وسلوك الصالحين والمتقين، وشرف يتزين به المؤمنون، وعنوان يعرف به المسلمون، حيث يقول الحق سبحانه : (فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ).

الأجواء الرمضانية

وقال الدكتور محمد مختار جمعه وزير الأوقاف: «نعمل بقوة على الإعداد المبكر لشهر رمضان آملين أن نهيئ أفضل الأجواء الرمضانية في بيوت الله عز وجل، بلغنا الله وإياكم رمضان بكل خير»، مؤكدا أن العمل بإخلاص وروح الفريق من أهم عوامل نجاح أي مجموعة أو مؤسسة ولاسيما في العمل الدعوي.