شركة المياه بمحافظات القناة: مراجعة منظومة الكلور في المحطات

قال اللواء عبد الحميد عصمت رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، إن الشركة تعمل على مراجعة وصيانة منظومة الكلور في محطات مياه الشرب في الفترة الحالية.

وأضاف مدير مياه مدن القناة في بيان صحفي: «المراجعة من شأنها إطالة عمرها الإفتراضي وتقديم أفضل جودة من مياه الشرب للمواطنين بالتنسيق مع إدارة السلامة والصحة المهنية»، مشددًا على أنه يجري التعامل الفوري والسريع مع أي تسريب للكلور قد يحدث في المحطات.

أماكن صيانة المحطات

وقال عصمت إنه تم مراجعة وصيانة منظومة كلور كامل، منها محطات: «وادي الملاك، القنطرة غرب، فايد الكبرى، المنايف، الكومباكت، أبوخليفة، نفيشة، الدوايدة، والقصاصين» في الإسماعيلية.

كما تم ضبط الجرعات بمحطة البورسعيدية، ومتابعة رافع مياه السماكين ومعاينة منظومة الكلور وبرج التعادل، وتم الانتهاء من عمل صيانة لمنظومة الكلور بمحطة مياه الضبعية، وأخذ عينات وضبط الجرعات، كما تم الانتهاء صيانة لمنظومة كلور بمحطة مياه البعالوة وتم ضبط الجرعات، ومحطات مياه مركز ومدينة أبوصوير.