«الزراعة»: مصر نجحت في استنباط أصناف مختلفة من المحاصيل (فيديو)

قال الدكتور محمد فهيم، مستشار وزير الزراعة ورئيس مركز معلومات تغير المناخ، إن التغيرات المناخية ظاهرة عالمية تؤثر على كل الدول بالسلب والإيجاب، ومصر نجحت في استنباط أصناف من المحاصيل الزراعية.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج «8 الصبح»، المذاع عبر فضائية «DMC»: «أحيانًا تكون تأثيرات التغيرات المناخية سلبية على السلع والكثير من المحاصيل، وقد تكون إيجابية، وهو ما حدث مع مصر».

سلع زراعية

وتابع: «هناك دول كانت تنافس مصر في تصدير سلع زراعية، لكنها أصبحت تعاني من مشكلات، مثلما حدث في الموالح، فقد كانت دولة أسبانيا أكبر مصدر للموالح على مدار سنوات طويلة، ولكن حدثت تغيرات مناخية هناك، كانت أكبر من استيعاب وقدرة أسبانيا ما أثر على الإنتاج لديهم، وللعالم الرابع على التوالي، أصبحت مصر أكبر مصدر للموالح على مستوى العالم».

التغيرات المناخية أثرت على مصر

وأكمل: «التغيرات المناخية أثرت على مصر أيضًا، وتقريبًا من 10 سنوات بدأنا نسمع عن تأثير التغير في المناخ في الزراعة، والدولة خلال السنوات الماضية جرى استنباط أصناف متوافقة مناخيًا، وخاصة للمحاصيل الاستراتيجية».