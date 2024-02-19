أفضل أنواع البلح في رمضان.. ما الطريقة الصحيحة لتناوله دون أضرار؟

ما أفضل أنواع البلح في رمضان؟ سؤال يتردد على أذهان السيدات، في إطار حرصهن على توفير أفضل نوع من الثمرة الشهيرة خلال الشهر الكريم، فهو أول طعام يدخل جوف الصائم، كما أن استخداماته متعددة، فمن الممكن إضافته إلى الياميش أو تحويله إلى عجوة لحشو المخبوزات، وفي كل الأحوال يتمتع بقيمة غذائية كبيرة وسعرات حرارية تعوض ما فقده الجسم خلال ساعات الصيام.

أفضل أنواع البلح في رمضان

داخل شادر بلح بمدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، يقف عبد القادر محمد، بائع بلح، بين أجولة كثيرة معبأة بـ«ياميش الغلابة»، مستقبلا زبائنه فرحًا بموسم رمضان، الذي يدر عليه دخلا كبيرا، وأوضح عبدالقادر لـ«الوطن»، أن أفضل أنواع البلح في رمضان، يكون على حسب تفضيلات الأسرة: «حسب الأذواق على السفرة، والأسرة بتحب البلح الناشف ولا الرطب، ده بنحدد على أساسه أفضل أنواع البلح وأهم الأصناف».

يرى البائع، أن أفضل أنواع البلح الجاف في رمضان، تتمثل في التالي:

- البلح السيوي.

- البلح الأسواني.

- بلح القنديلة.

- بلح السكوتي.

- بلح قرن الغزال.

- البلح الشامية.

كما أوضح أن هناك أنواع من البلح، يدعى الرطب، ومن أفضل أنواعه:

- تمور الخلاص.

- تمور المدجول.

- البلح الحياني.

ما أفضل أنواع التمور من ناحية القيمة الغذائية؟

الإفطار على ثمرة البلح مفيد للصحة، وفقًا للدكتور محمد عفيفي، أخصائي التغذية العلاجية والسمنة، خلال حديثه لـ«الوطن»، مؤكدًا أنه يساعد على تعويض ما فقده الجسم من طاقة أثناء الصيام: «البلح مصدر غني بالبوتاسيوم، يساعد على توفير الطاقة للجسم، لأنه يحتوي علي نسبة عالية من مضادات الأكسدة».

ويرى أن أفضل أنواع البلح في رمضان من جهة القيمة الغذائية، هو البلح الناشف بأنواعه إذ يحتوي على سعرات حرارية قليلة، مشيرًا إلى الطريقة الصحيحة لتناول البلح دون أن يسبب مشكلات صحية أو زيادة الدهون الموجودة في الجسم، وهي: «تناول 3 أو 7 تمرات في وجبة الإفطار، و5 في وجبة السحور، وممكن بعد الفطار لو تناولنا 3 على الفطار ناكل 3 كمان، وبيكون كده الإجمالي في اليوم من 8 إلى 12 بلحة»، مع تناول كمية بسيطة من الأطعمة إلى جانبها تعادل التوازن الغذائي للجسم.