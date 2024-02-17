أسعار البلح في الأسواق 2024.. أكثر من 17 نوعا وأغلاها «قرن غزال»

مع قرب حلول شهر رمضان المعظم، يقبل المواطنون على شراء البلح والتمور لتأمين احتياجاتهم للإفطار طوال شهر الصوم، حيث يعد من أكثر السلع روجًا، وتوجد منه أنواع عديدة تختلف بحسب ذوق وتفضيلات المواطنين، لذا نستعرض أسعار البلح في الأسواق 2024، ومنها سوق العبور.

أسعار البلح في سوق العبور 2024

وسجلت أسعار البلح في سوق العبور 2024 ما يلي:

- أسعار البلح السيوي تراوحت من 30 إلى 60 جنيها.

- بلح ثلاجة يبدأ من 15 إلى 21 جنيها.

- بلح شامية يبدأ من سعر 17 إلى 43 جنيها.

- بلح إبريمي يبدأ من 16 إلى 45 جنيها.

- بلح مركابي يبدأ من سعر 19 إلى 60 جنيها.

- بلح أبيض غزال يبدأ من سعر 17 إلى 43 جنيها.

- أسعار بلح عينات يبدأ من 18 إلى 49 جنيها.

- أسعار بلح البان يبدأ من سعر 17 إلى 43 جنيها.

- بلح وردة يبدأ من سعر 18 إلى 49 جنيها.

- بلح برتموته يبدأ من 17جنيها إلى 55 جنيها.

- بلح أسواني يبدأ من سعر 15 إلى 45 جنيها.

- بلح سكوتي يتروح من 17 جنيها إلى 55 جنيها.

- بلح جنديلة يبدأ من سعر 17جنيها إلى سعر 55 جنيها.

- أسعار بلح قرن غزال يبدأ من 40 إلى 90 جنيها.

أسعار البلح في الأسواق 2024

- أسعار التمور سكري مفتول الشروق بـ300 جنيه.

ـ أسعار تمور مجدول إكسترا لارج لينا فارمز بـ 438.95 جنيه.

ـ أسعار تمور مجدول إكسترا لارج لينا فارمز 500 جرام بـ224.95 جنيه.

ـ أسعار تمور زين 1400 جرام بـ101.95 جنيه.

ـ أسعار تمور الجنيدي 2100 جرام بـ 184.95 جنيه.

ـ أسعار تمور مجدول تيمار 500 جرام بـ 125 جنيه.

أصناف الياميش في الأسواق 2024

- كيلو عين الجمل بـ280 جنيها.

- الكركديه، يتراوح بين 200 و240 جنيهاً حسب النوع.

- كيلو الفول البلدي 48 جنيها.

- كيلو الفشار 60 جنيها.