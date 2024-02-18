تأثير مشاهدة التليفزيون في أثناء تناول الطعام.. ما علاقته بالإصابة بالسمنة؟

منذ انطلاق البث التلفزيوني، أصبحت الشاشة الصغيرة جزءًا لا يتجزأ من حياة الكثيرين؛ حيث تُعتبر مصدرًا أساسيًا للترفية والاسترخاء، ومع ذلك، مشاهدة التليفزيون في أثناء تناول الطعام أثارت عدة تساؤلات حول تأثيرها على صحة الجسم، فما تأثير مشاهدة التليفزيون في أثناء تناول الطعام؟.

وفقًا لِما أوضحه الدكتور محمد الحوفي، استشاري التغذية العلاجية، خلال حديثه لـ«الوطن» فإن مشاهدة التليفزيون في أثناء تناول الطعام لها تأثير سلبي على الصحة العامة للجسم؛ إذ أنها تؤدي إلى تشتيت الانتباه وبالتالي التركيز على نوعية وكمية الطعام التي نتناولها، ما يقود إلى تناول كمية كبيرة من الطعام، والتي تزيد معها فرص الإصابة بالسمنة.

وتكمن خطورة مشاهدة التليفزيون في أثناء تناول الطعام في كون السمنة تقود للإصابة بأمراض صحية خطيرة، أوضحتها وزارة الصحة والسكان المصرية، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»؛ إذ كشفت أن أبرز المخاطر الصحية للسمنة، هي التأثير على صحة القلب والأوعية الدموية، كما أنها تعزز من فرص الإصابة بأمراض معينة مثل السكري والسرطان، فضلًا عن الاضطرابات التنفسية مثل فقدان التنفس خلال النوم، وأيضًا التأثير على الجودة الحياتية والصحية بشكل عام.

وتعتبر السمنة من القضايا الصحية الخطيرة التي تواجه العديد من الأفراد في العالم اليوم، وتسبب مجموعة من المشاكل الصحية والأمراض المزمنة؛ لذا يجب على الأفراد الحرص على تنظيم نمط حياتهم واتباع نظام غذائي صحي وممارسة الرياضة بانتظام للوقاية من مشاكل السمنة ومضاعفاتها.

وتنصح «الصحة» باتباع نظام غذائي صحي يتضمن تناول الخضروات والفواكه وشرب الكثير من الماء، إلى جانب ممارسة الرياضة لمدة لا تقل عن نصف ساعة يومياً.

ومن الضروري تخصيص وقت محدد لتناول الطعام دون تشغيل التليفزيون أو الهاتف المحمول، حيث يساعد ذلك على التركيز على نوعية وكمية الطعام المتناول؛ لذا يُنصح بالتركيز على التذوق والاستمتاع بالطعام خلال الوجبات، وذلك من خلال التفاعل الكامل مع الطعم والنكهة والملمس، ما يعزز التواصل الإيجابي مع الطعام.

بعد الانتهاء من تناول الطعام، يجب تخصيص وقت لمشاهدة التلفاز، وذلك للحفاظ على فترة تناول الطعام كفترة مخصصة للاستمتاع بالطعام والتفاعل مع الأشخاص الآخرين، ويُنصح أيضًا بتقليل الإغراءات الغذائية عن طريق تقليل عرض الأطعمة اللذيذة والسريعة في التلفاز، واستبدالها بمحتوى آخر يشجع على نمط حياة صحي.