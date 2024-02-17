جامعة بنها الأهلية تكرم الطلاب المتميزين في الأنشطة والمسابقات الرياضية

كرم الدكتور جمال السعيد رئيس مجلس أمناء جامعة بنها الأهلية، والدكتورة سهير شعراوي نائب رئيس مجلس الأمناء، والدكتور جمال سوسة القائم بعمل رئيس الجامعة، طلاب الجامعة المتميزين في الأنشطة الرياضية المختلفة والذين حققوا بطولات على المستويات كافة.

جاء ذلك بحضور الدكتور سليمان مصطفى القائم بعمل نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية، والدكتور عماد عبد الرسول منسق الأنشطة الطلابية بالجامعة، والدكتورة دعاء عقل مدير برنامج الاقتصاد وإدارة الأعمال، والدكتور وليد طلعت مدير برنامج العلاج الطبيعي.

بطولة العالم للقوة البدنية

وقامت الجامعة بتكريم الطالب أحمد محمد أحمد السيد بكلية العلاج الطبيعي ولاعب منتخب مصر للقوة البدنية لحصوله على بطولة العالم للقوة البدنية WORLD CUP WPC/AWPC EGYPT SHARM EL-SHEIKH والتي أقيمت بشرم الشيخ خلال الفترة من 3 – 9 فبراير الجاري، حيث حقق مركز أول قوة بدنية ميزان 140 كيلوجراما، مجموع أوزان 832.5 كيلوجراما، وتحطيم 3 أرقام قياسية بالبطولة.

بطولة القاهرة الشتوية للمسافات القصيرة

كما تم تكريم الطالب أحمد عاطف محمد بكلية الاقتصاد وإدارة أعمال لحصوله على المركز الثالث والميدالية البرونزية في بطولة القاهرة الشتوية للمسافات القصيرة والتي أقيمت في استاد القاهرة الدولي خلال الفترة من 29 يناير حتى 3 فبراير الجاري.

وقدم مجلس الأمناء وأسرة الجامعة التهنئة للطلاب الفائزين، مؤكدا حرص الجامعة على الاهتمام بالأنشطة الرياضية والطلابية ودعم ورعاية الموهوبين رياضيا لضمان استمرار تميزهم الرياضي وتحقيق المراكز والبطولات الرياضية المختلفة.