«التخطيط»: توقيع تسهيلات ائتمانية بـ30 مليون دولار مع «الدولية لتمويل التجارة»

قالت دكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص تلعب دورًا مهما في دعم التنمية الاقتصادية في مصر، من خلال التعاون مع الحكومة المصرية في مجالات مختلفة.

خط تسهيل ائتماني لصالح بنك مصر

وأعلنت خلال توقيع برنامج العمل السنوي بين المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، توقيع خط تسهيل ائتماني لصالح بنك مصر بقيمة 30 مليون دولار؛ لدعم تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

إتاحة خط ائتماني بقيمة 25 مليون دولار

وأشارت إلى أن ذلك يأتي امتدادًا للتعاون القائم مع بنك مصر الذي بدأ منذ عام 2016، من خلال إتاحة خط ائتماني بقيمة 25 مليون دولار، جرى توجيهها أيضا لفائدة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر.