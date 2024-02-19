«زراعة الغربية»: حصر أراضي المحاصيل الشتوية باستخدام الأقمار الصناعية

كشف الدكتور خالد علي أبو شادي، وكيل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بمحافظة الغربية، تفاصيل الحصر الإلكتروني باستخدام الأقمار الصناعية للمحاصيل الشتوية في المحافظة.

بدء عملية الحصر الإلكتروني

وقال أبو شادي، خلال مداخلة هاتفية على القناة الأولى والفضائية المصرية: «نبدأ عملية الحصر الإلكتروني باستخدام نقاط يتم رصدها من داخل الحقول المنزرعة بالمحاصيل الشتوية المختلفة مثل محصول القمح ومحصول البرسيم ومحصول بنجر السكر وبعض المحاصيل الأخرى الموجودة في الدورة الشتوية».

أوضح: «لدينا فرق تم تشكيلها على مستوى المحافظة في جميع أنحاء المراكز حتى يتم رفع أكثر من 1000 نقطة من داخل الزراعات بالغربية، بواقع 300 نقطة لمحصول القمح، و300 أخرى لمحصول البرسيم، و200 لمحصول بنجر السكر، و300 من باقي المحاصيل المختلفة».

بصمة طيفية لكل لون من المحاصيل

وذكر أنّه يتم رصد هذه النقاط وتحديد المساحات المنزرعة لكل محصول على حدة، وبخاصة محصول القمح، وهو المحصول الاستراتيجي الذي تعتمد الدولة المصرية عليه في توفير الغذاء، ولكل لون من ألوان المحاصيل بصمة طيفية تحدد ما كانت هذه البصمة لمحصول القمح أو البرسيم وبنجر السكر.