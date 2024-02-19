مدير تحرير الأخبار: مصر دائمة الرفض للاحتلال الإسرائيلي وتدعو لإقامة دولة فلسطينية

قال الدكتور أسامة السعيد، مدير تحرير الأخبار، إنَّ جلسات الاستماع لمحكمة العدل الدولية ستمثل إحراجًا وضغطًا على إسرائيل، حتى وإن كان المطلوب من محكمة العدل الدولية هو رأي استشاري، ولكن مجرد مناقشة شرعية الاحتلال في حد ذاتها تضغط على دولة الاحتلال، وبالأخص في هذا التوقيت الذي تمارس فيه إسرائيل جريمة بحق الشعب الفلسطيني جريمة الإبادة الجماعية وجرائم حرب متعددة.

مصر لديها رؤية قانونية وحقوقية وإنسانية أمام الاحتلال الإسرائيلي

وتابع مدير تحرير الأخبار، خلال مداخلة هاتفية على شاشة قناة «إكسترا نيوز»، أنَّ هناك فصلا تاما بين الدعويين ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، موضحًا أنَّ الدعوى التي أقامتها جنوب إفريقيا فيما يتعلق بمخالفة إسرائيل لاتفاقية الإبادة الجماعية وما بين دعوى القضية التي تنظر فيها محكمة العدل الدولية بشأن شرعية الاحتلال، حيث إن هناك 52 دولة ستبدي برأيها في هذه القضية في مقدمتها مصر التي لديها توثيق تاريخي ورؤية قانونية وحقوقية وإنسانية أمام هذا الاحتلال، حيث إنها دائمة الرفض للاحتلال الإسرائيلي وتدعو بشكل مستمر لإقامة دولة فلسطينية.

محكمة العدل الدولية أعلى سلطة قضائية في العالم

وأوضح «السعيد» أنَّ مناقشة محكمة العدل الدولية بوصفها أعلى سلطة قضائية في العالم، وبوصفها الجهاز القضائي للأمم المتحدة لمسألة شرعية الاحتلال الإسرائيلي في حد ذاتها ستمثل ضغطاً، خاصة إذا صدَر رأي استشاري يقضي بعدم شرعية هذا الاحتلال.