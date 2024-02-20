3 عادات للحفاظ على الصلاة بدون انقطاع.. «داوم عليها»

المسلم يرغب دومًا في الحفاظ على الصلاة بدون انقطاع، باعتبارها من الأمور الضرورية، التي يتقرب بها إلى الله عز وجل، إلا أنه في يعض الأحيان يُصاب بالكسل، نظرًا لانشغاله بمهام الحياة اليومية، لذا قدم الشيخ أشرف صلاح، واعظ بالأزهر الشريف، بعض النصائح تعين المسلم على الالتزام بالصلاة.

الشيطان واحد من العراقيل، التي تقف أمام المسلم عن تأديته للصلاة، ليكون مستسلمًا له، ليضيع عليه ثواب وفضل الصلاة، لذا من الممكن الالتزام بـ3 أمور في اليوم والتي يمكن استعراضها في التقرير التالي..

3 نصائح للحفاظ على الصلاة بدون انقطاع

3 أسرار للمحافظة على الصلاة بدون انقطاع، وجب على المسلم الانتباه لها جيدًا، لتعينه على أداء الصلاة في مواعيدها وبدون كسل، منها ترك كل الأعمال والشروع في الصلاة مباشرة، ليساعده ذلك على تأديته في أوقاتها وعدم تأجيلها على الإطلاق.

النية في الصلاة

إخلاص النية في الصلاة لله، واحدة من الأمور التي ينال المسلم عليها ثوابًا وأجرا كبيرا، فوجب عليه إخلاص نيته كاملة في الصلاة، والبعد قدر الإمكان عن أي ملهيات أخرى، تجعله غير قادر على الخشوع في أداء الصلاة.

التذكير دومًا بفضل الصلاة

وجب على المسلم دومًا تذكير نفسه بفضل الصلاة، لتكون خير معين له، في الحفاظ على الصلاة في وقتها، كلما تذكر المسلم، موضعه من الجنة، حرص على النهوض والوضوء وتأدية الصلاة والتي تُنجيه من عذاب النار وغضب الله عليه وتمحو ذنوبه، فضلًا عن كونها مَجلَبةٌ للرزق ودافعة للفقر: «قال الله في كتابه الكريم: وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا ۖ لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا ۖ نَّحْنُ نَرْزُقُكَ ۗ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ».

أدعية للحفاظ على الصلاة

تكثر الأدعية التي من الممكن أن يرددها المسلم، لتكون عونًا له على تأدية الصلاة في أوقاتها، ومن بينها:

- «اللهم اعنا على الصلاة وتقبلها منا يا رب يا كريم والله إني مقصر في صلاتي لكن رحمة ربي عظيمة اللهم إني أسألك الهداية يا رب العالمين».

- «اللهم اهدِ تارك الصلاة اللهم اجعله هاديا مهديا اللهم اشرح صدره للحق، اللهم وفقه اللهم خذ بناصيته إلى البر والتقوى اللهم رده إليك ردا جميلا آمين يا رب».

- «رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي رب هبِ لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء اللهم أصلح لنا أبناءنا واجعلهم هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين يا رب العالمين».