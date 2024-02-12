الصلاة النارية.. تعرف على صيغتها وشروطها لكسب الآخرة وتفريج الكرب (فيديو)

تعد الصلاة النارية، من صيغ الصلاة على النبي، ولها عدد ركعات، وشروط مختلفة لكسب الآخرة وتفريج الكرب، إذ يحرص الكثيرون على أدائها، إلا أن البعض قد لا يعلم عنها الكثير، وهو ما أوضحته دار الإفتاء المصرية.

الصلاة النارية

الدكتور أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أوضح ما هي الصلاة النارية أو التفريجية أو التازية أو القرطبية، وهي أسماء متعددة لصيغة من صيغ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وسميت بـ«التازية» نسبة إلى عالم صوفي يدعى إبراهيم التازي، بينما سميت بـ«التفريجية» لأن من يواظب عليها يكسب الفرج الشديد، وكذلك سميت «القرطبية» نسبة إلى الإمام القرطبي.

صيغة الصلاة النارية

وأضاف «ممدوح» في مقطع فيديو نشرته دار الإفتاء المصرية، عبر قناتها الرسمية على «يوتيوب»، أنها سميت أخيرا بالصلاة النارية، لأن سرعة تحقيق المطلوب ببركتها يشبه النار بسرعة تحققه.

فضل الصلاة النارية

وعن صيغة الصلاة النارية، أوضح أنها: «اللهم صلِ صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على نبي تنحل به العقد، وتنفرج به الكرب، وتقضى به الحوائج، وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم، ويستسقى الغمام بوجهه الكريم، وعلى آله».

وتابع في حديثه عن الصلاة النارية وصيغتها وشروطها، أن هذه الصلاة يقولها العبد حينما يكون له حاجة عند الله يصلي على النبي بهذه الصيغة 11 مرة أو أكثر أو أقل، ويقضي الله له حاجته ببركتها.

شروط الصلاة النارية

واستكمل، أن العبد إذا كان عنده ملمة من الملمات، أو مهمة أو أمر شديد، ويريد أن يحققه الله له، يقول هذه الصلاة بالعدد الكبير، أي أربع أربعات، وهو ما يعني 4444 مرة، ولا زيادة على هذا أو نقصان عن ذلك، مضيفًا أن هذه الصلاة وردت في كتب العلماء والأدعية، ويمكن قولها في مجالس متفرقة، المهم تقسيم عدد قولها على هذه المجالس.

وأضاف، أنه يمكن لجماعة تقسيم الصلاة النارية عليهم إذا كانوا مجتمعين في مجلس واحد، مؤكدًا أنها صلاة مشروعة عليها دليل من الكتاب والسنة، ولكنه لا يتناولها بالاسم، ولكنه يتناول مطلوبية الصلاة على النبي بوجه عام.