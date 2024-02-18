أسعار السلع الغذائية في محافظة القليوبية.. تخفيضات وعروض ومبادرات 

أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية، استقرار أسعار السلع الغذائية في محافظة القليوبية، في مختلف الأسواق والمحلات العامة والمبادرات والمنافذ الحكومية والشوادر، مشيرة إلى فرض رقابة صارمة لمتابعة الأسواق والأسعار، فيما أطلقت المحافظة والتموين والغرفة التجارية، والجهات المختلفة المبادرات التي تقدم عروضًا وتخفيضات في أسعار مختلف السلع في منافذ «كلنا واحد» و«أهلا رمضان» ومبادرة تخفيض أسعار السلع.

أسعار السلع الغذائية في محافظة القليوبية

أوضح عيد عبد الله، وكيل وزارة التموين، أن مبادرات وتخفيضات المنافذ المختلفة ساهمت في استقرار أسعار السلع الغذائية، في محافظة القليوبية وخاصة بعد إطلاق عددًا كبيرًا من المبادرات والمعارض والأسواق الخيرية والشوادر، التي تسبب في إحداث توازن في المعروض، واستقرار السلع سواء داخل المبادرات أو خارجها.

أشار وكيل وزارة التموين، إلى أنّ أسعار السلع الغذائية في محافظة القليوبية تشهد استقرارًا في مختلف الأنواع، مشيرًا إلى أنّ أسعار السلع التموينية جاءت وفق تقارير المتابعة، كالتالي:

- السكر من 27 جنيهًا للكيلو

- الزيت من 80 وحتى 225 جنيهًا حسب الوزن والنوعية

- الأرز من 27 جنيهًا إلى 31 جنيهًا للكيلو حسب النوعية العادي والعريض

- المكرونة من 11 جنيهًا وحتى 28 جنيهًا حسب الوزن

- السمن من 155 جنيهًا وحتى 220 جنيهًا حسب الحجم والنوعية

- الفول من 50 جنيهًا

- البلح من 40 جنيهًا للكيلو

أسعار اللحوم في محافظة القليوبية

أضاف وكيل وزارة التموين، أن أسعار السلع الغذائية في محافظة القليوبية تتضمن أسعار اللحوم، وتبدأ من 280 جنيهًا للكيلو في المنافذ المخفضة والدواجن من 100 جنيه للكيلو، حسب السعر الرسمي في بورصة الدواجن، مشيرًا إلى وجود تخفيضات علي اللحوم المجمدة في منافذ المبادرات المختلفة، من 15% حتى 30% حسب الأوزان والنوعيات.

أسعار السلع الغذائية والفاكهة والخضروات في محافظة القليوبية

أشار وكيل الوزارة، إلى أن تقارير المتابعة بالمديرية رصدت استقرارًا في أسعار السلع الغذائية في محافظة القليوبية، وخاصة بالنسبة الفاكهة والخضروات، التي جاءت كالتالي:

- الفاصوليا بين من 21 جنيهًا

- البسلة من 20 جنيهًا

الطماطم من 4 جنيهات

البطاطس من 6 جنيهات

البصل من 9 جنيهات

الكوسة من 5 جنيهات

الباذنجان البلدي من 6 جنيهات

الفلفل من 8 جنيهات

الملوخية من 10 جنيهات

الخيار الصوب من 5 جنيهات

الخيار البلدي من 6 جنيهات

أمّا بالنسبة للفواكه جاءت كالتالي:

- البرتقال والبوسفي من 5 جنيهات ونصف

- الليمون من 13 جنيهًا

- الجوافة من 8 جنيهات

- الكانتلوب من 8 جنيهات

- الموز البلدي من 7 جنيهات