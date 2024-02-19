إزالة أعمال بناء دون ترخيص في حملات مكبرة غرب العريش

شنّ مجلس مدينة العريش، حملة مكبرة لإزالة المباني والأسوار المخالفة دون ترخيص، وضبط المخالفات القانونية والاعتداءات على أراضي الدولة.

وذكر مجلس مدينة العريش في بيان، أن الإدارة الهندسية، ورئاسة السكرتير العام للمجلس، وقسم المتابعات والأزمات، شنت حملة مكبرة لإزالة المخالفات القانونية والبناء بدون ترخيص والاعتداءات على أراضي الدولة بمنطقة خدمات المساعيد غرب المدينة.

إزالة مخالفتين بمنطقة خدمات المساعيد

وأزالت اللجنة حالتي مباني مخالفة دون ترخيص بالمساعيد، الأولى عبارة عن قواعد خرسانية وسور بدون ترخيص، والثانية قواعد خرسانية بدون ترخيص.

بدوره، حذر اللواء أسامة العفش رئيس مجلس مدينة العريش، في بيان، الأهالي من عمليات البناء المخالف أو بدون ترخيص، أو الاعتداء على أراضي مملوكة للدولة.

متابعات يومية لضبط المخالفات

وشدد على وجود متابعات ومراقبة بشكل يومي من قِبل إدارة الأزمات والمتابعة لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفات، وذلك بناءً على توصيات وتعليمات اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال.