القاهرة الإخبارية: مبابي يوقع لريال مدريد براتب سنوي بين 15 و20 مليون يورو

عرضت قناة «القاهرة الإخبارية»، تقريرا بعنوان «براتب يتراوح بين 15 و20 مليون يورو في الموسم.. مبابي يوقع لـ ريال مدريد».

وقال التقرير، إنه بعد 7 مواسم في صفوف نادي باريس سان جيرمان، يسعى كيليان مبابي قائد نادي العاصمة الفرنسية إلى خوض مغامرة جديدة في الملاعب الإسبانية، إذ انضم للنادي الباريسي في عام 2017 عندما كان في الـ18 من عمره قادما من موناكا مقابل 180 مليون يورو ليكون ثاني أغلي لاعب في العالم بعد البرازيلي نيمار الذي انضم في الشهر نفسه إلى فريق العاصمة الفرنسية مقابل 222 ملايين يورو.

وتابع: تقارير صحيفة إسبانية كشفت عن توقيع النجم الفرنسي مهاجم النادي الباريسي على عقود الانضمام لصفوف ريال مدريد الإسباني حتى عام 2029.

وذكر التقرير، أن مبابي وقع بالفعل على عقد سيلزمه باللعب مع ريال مدريد لمدة 5 مواسم بدءًا من الموسم المقبل، مضيفًا أن المفاوضات بين النجم الفرنسي والنادي الملكي هذه المرة كانت بسيطة، ووفقا للتقارير، سيحصل كيليان على راتبٍ صافٍ في الموسم يتراوح بين 15 و20 ملايين يورو مع ريال مدريد.