تكريم 10 طلاب من معهد النور للمكفوفين في قنا

كرم الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، ومحمد سعيد مدير إدارة أمن المعلومات بوزارة التربية والتعليم، وصابر زيان مدير عام الشؤون التنفيذية، 10 من أعضاء الفرقة الموسيقية لمعهد النور للمكفوفين والطلاب المتميزين علميا بالمعهد.

تكريم الطلاب في قنا

وأشاد وكيل تعليم قنا بمستوى أداء الطلاب وإتقانهم مهارة العزف والإنشاد الديني، وأثنى على تفاني إدارة المعهد وهيئة الإشراف وإخلاصهم في التعامل مع تلك الفئة المتميزة من الطلاب.

متابعة دورية للمدارس

ولفت مدير تعليم قنا إلى أن زيارة مدير إدارة أمن المعلومات بوزارة التربية والتعليم لمدارس إدارتي قنا ودشنا خلال أمس واليوم، وغيرها من المتابعات الوزارية ومتابعة المديرية، تستهدف إثابة ومكافأة المتميزين، وتشير إلى الملاحظات والعمل على تلافيها وتذليل العقبات من أجل الحصول على أفضل نتيجة ومخرج من العملية التعليمية بالاستعانة بالأنشطة التي تدعم وتعزز تفاعل التلاميذ مع المؤسسة التعليمية وتزيد من إقبالهم عليها.