«الستات مايعرفوش يكدبوا» يستعرض أبرز لقطات أولى حفلات «ليالي سعودية مصرية»

قالت الإعلامية هبة الأباصيري، مقدمة برنامج «الستات مايعرفوش يكدبوا» المذاع على شاشة «سي بي سي»، إن حفلة ليالي سعودية مصرية في دار الأوبرا المصرية، تم إقامتها بالتعاون مع وزارة الثقافة المصرية والهيئة العامة للترفيه، مشيرة إلى أنها كانت بحضور جميع نجوم مصر والوطن العربي.

حفلة ليالي سعودية مصرية في دار الأوبرا

وأضافت «الأباصيري»، أن من مفاجآت الحفلة والتي كانت مذاعة على قنوات الشركة المتحدة، الموسيقار عمر خيرت، الذي قدم مقطوعاته الفريدة، وأيضا ماجد المهندس، ومحمد منير، والذي على الرغم من إصابته في ذراعه إلا أنه أصر على حضور الحفل، بجانب شيرين عبدالوهاب وعمرو دياب وكريم عبدالعزيز ويسرا ومنة شلبي وإلهام شاهين وغيرهم من نجوم مصر والوطن العربي.

التعاون المصري السعودي في إطار الفن والثقافة

وتابعت الإعلامية إيمان عزالدين، أن الحفلة كانت مبهجة، والتعاون المصري السعودي في إطار الفن والثقافة، مثمر بشكل واضح، لافتة إلى أن احتضان دار الأوربرا لهذا الحدث الفني الرائع بمثابة تنشيط كبير لوجود المزيد من الحفلات في الفترة القادمة بالتعاون مع دول الوطن العربي.

وأكملت الإعلامية منى عبد الغنى: «العالم كله شاف الحفلة من خلال عرضها على قنوات الشركة المتحدة، وهذه هي بداية لسلسلة من الحفلات في الأوبرا لإحياء الموسيقى العربية، والتي مصر رائدة فيها، كما أن وجود المايسترو وليد فايد، ابن المطرب فايد محمد فايد المعروف في الوطن العربي بأكمله أضاف بهجة كبيرة في الحفل، وحضور النجوم رغم تصوير مسلسلات رمضان، دليل على أن العرب يد واحدة».