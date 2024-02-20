فضائل سنة صلاة الظهر وعدد ركعاتها.. تمحو السيئات وتضاعف الأجر

تُعتبر سُنة صلاة الظهر من السنن المؤكدة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص على أدائها، ولها فضائل عظيمة منها مضاعفة الأجر فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ما من عبد يصلي لله تعالى كل يوم اثنتي عشرة ركعة تطوعاً غير المكتوبة، بنى الله له بيتاً في الجنة».

كما أن سُنَّة صلاة الظهر لها فضل في محو السيئات، وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من حافظ على ركعتي الضحى، غفرت له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر»، وعن أم حبيبة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من صلى أربعاً قبل الظهر وأربعاً بعدها حرمه الله على النار».

عدد ركعات سنة صلاة الظهر

وردت أحاديث متعددة في عدد ركعات سنة الظهر، منها: ركعتان قبل الظهر وركعتان بعدها: عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: «حفظت من النبي صلى الله عليه وسلم عشر ركعات: ركعتين قبل الظهر، وركعتين بعدها».

أربع ركعات قبل الظهر وركعتان بعدها: عن عائشة رضي الله عنها قالت: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدع أربعاً قبل الظهر وركعتين قبل الغداة».

يُجمع بين هذه الأحاديث بأن الأفضل هو صلاة أربع ركعات قبل الظهر وركعتين بعدها، وإن صلى المسلم ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها فقد أجزأه ذلك.

صلاة سنة الظهر يوم الجمعة

قالت دار الافتاء، عبر موقعها الرسمي، إن سنة الجمعة كسنة الظهر؛ تُصَلَّى أربع ركعات قبلها وركعتين بعدها، والأكمل أن تُصَلَّى أربعًا قبلها وأربعًا بعدها؛ فعن علي رضي الله عنه قال: «كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي قَبْلَ الْجُمُعَةِ أَرْبَعًا، وَبَعْدَهَا أَرْبَعًا؛ يَجْعَلُ التَّسْلِيمَ فِي آخِرِهِنَّ رَكْعَةً» أخرجه الطبراني في «الأوسط»، وهو حديث حسن.

وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ: «مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مُصَلِّيًا بَعْدَ الجُمُعَةِ فَلْيُصَلِّ أَرْبَعًا» أخرجه مسلم في صحيحه، والترمذي في سننه، وحسّنه.

وقت صلاة سنة الظهر

قبل صلاة الظهر فتبدأ من بعد زوال الشمس، وتستمر إلى وقت دخول وقت صلاة الظهر، وبعد صلاة الظهر: تبدأ من بعد انتهاء صلاة الظهر، وتستمر إلى وقت صلاة العصر.

كيفية صلاة سُنَّة الظهر

التكبير: يكبر المسلم تكبيرة الإحرام ثم يقرأ سورة الفاتحة وسورة قصيرة.

الركوع والسجود: يركع المسلم ويسجد كما في صلاة الفرض.

التشهد: يجلس المسلم للتشهد الأول والثاني.

التسليم: يسلم المسلم عن يمينه وشماله.