خبير استراتيجي: إنقاذ الشعب الفلسطيني الهدف الأساسي لمصر

قال الدكتور صبحي عسيلة، الخبير بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن المباحاثات التي تتم في مصر الآن غير مسبوقة، وتضعنا في مرحلة جديدة باتجاه الهدنة، وهذا ما لمسه وصرح به الإعلام الإسرائيلي خلال اليوم.

وأضاف «عسيلة» خلال مداخلة هاتفية له مع الإعلامي محمد مصطفى شردي ببرنامج «الحياة اليوم» المذاع عبر قناة «الحياة» أن المباحاثات والمفاوضات التي تجريها مصر حاليا ستجعل الهدنة في غزة قريبة من التحقق، وأن هناك أمرين لتجنب العقبات في طريق الهدنة: الأمر الأول هو «تليين» موقف حماس لأن الوقوف عند تفاصيل إجرائية كثيرة لأن تلك التفاصيل تهون أمام الأرواح المهدرة في غزة، أما الأمر الثاني فيتعلق بالطرف الآخر وهو إسرائيل، حيث لا يوجد من يمكنه الضغط عليه سوى الولايات المتحدة.

وأوضح أن الاحتلال الإسرائيلي وقادة حماس كلا الطرفين يتحدثان حول تحرير الأسرى من الجانبين، بينما الشعب الفلسطيني في قطاع غزة مطحون ويعاني، وأن مصر لا تتحدث حول حماس بالأساس ولا حول الحكومة الإسرائيلية وأن الهدف الأساسي هو إنقاذ الشعب الفلسطيني وإنقاذ القضية الفلسطينية معه.