رئيس «نظافة القاهرة» يوجه بالحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي للعاصمة

وجّه اللواء إيهاب الشرشابي، رئيس هيئة النظافة والتجميل بالقاهرة، بضرورة القضاء على ظاهرة الفرز بكافة المربعات بنطاق المحافظة، للحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي للعاصمة؛ لمواكبة التطوير الشامل بكل أرجاء القاهرة.

جاء ذلك، خلال اجتماع رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لنظافة وتجميل وإنارة القاهرة، مع شركات توريد العمالة بالمناطق الشمالية والجنوبية.

رفع مستوى النظافة

وأشار رئيس هيئة النظافة بالقاهرة، إلى ضرورة رفع مستوى المشرفين في الشوارع والمربعات السكنية، لأداء المهمة الموكلة للهيئة من أعمال رفع مستوى النظافة؛ ليشعر المواطن بالتحسن الملحوظ والفعال في منظومة النظافة، والحفاظ على مستوى السيطرة على الشوارع والميادين والمحاور والمسارات بكافة الأفرع.

وأكد على المظهر العام لعامل النظافة، وضرورة التواصل المستمر وبصفة عامة مع جميع العاملين، من مسئولي الشركات كلا في قطاعه ومنطقته وحل مشكلاتهم أولا بأول.

محور عبد المجيد محمود

ووجه رئيس هيئة النظافة، الإدارة المركزية للورش الإنتاجية بقيادة المهندس أسعد محمد، مدير عام الورش، بسرعه إنجاز إنشاء البنية التحتية وتجهيز الأحواض التجميلية بحديقة الفيروز، بمحور عبد المجيد محمود، وذلك في إطار حرص الهيئة والاهتمام بزيادة المتنفس الأخضر والزرع، وخلق متنفسات جديده للمواطنين، وتحسين المظهر العام بالمحاور والطرق الجديدة في استكمال الشكل الحضاري والجمالي للقاهرة، وإحداث تطوير شامل إذ جرى الدفع بفرق العمل بأقسام الإنشاءات والتصميمات والحدادة واللحام والنجارة والكهرباء، لعمل المشايات وأعمده الكهرباء الداخلية والأسوار الحديدية.