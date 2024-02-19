«الأرصاد» تزف بشرى سارة: انحسار الأمطار وارتفاع درجات الحرارة بعد غد

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة الأيام المقبلة ودرجات الحرارة والظواهر الجوية وزفت بشرى سارة للمواطنين، مشيرة إلى أنه اعتبارا من يوم الأربعاء المقبل تشهد البلاد ارتفاعًا طفيفًا في درجات الحرارة على كافة الأنحاء.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية إلى أن بعض أقاليم الجمهورية تسجل 32 درجة حرارة مئوية خاصة إقليم جنوب الصعيد، وذلك عقب موجة من التقلبات الجوية مؤخرا.

حالة الطقس الأيام المقبلة

وبالنسبة لحالة الطقس الأيام المقبلة في الفترة من الثلاثاء 20 فبراير 2024 إلى الأحد 25 فبراير 2024، توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس دافئ نهاراً على القاهرة الكبري والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد، ويكون مائلًا للدفء على السواحل الشمالية، وشديد البرودة ليلاً وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من انتشار الشبورة المائية على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، مشيرة إلى أنها تبدأ من الساعة 4 فجرًا إلى 9 صباحا وتستمر حتى يوم الأحد.

وأضافت أنه تتساقط أمطار خفيفة بنسبة حدوث 30 % تقريبا على مناطق من السواحل الشمالية، مشيرة إلى نشاط الرياح يومي الخميس والجمعة على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية ومدن القناة وشمال الصعيد وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

درجات الحرارة غدا الثلاثاء 20 فبراير

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 21 والصغرى 10 درجات.

- السواحل الشمالية الغربية: العظمى 19 والصغرى 10 درجات.

- جنوب سيناء والبحر الأحمر: العظمى 24 والصغرى 15 درجة.

- شمال الصعيد: العظمى 21 والصغرى 7 درجات.

- جنوب الصعيد: العظمى 25 والصغرى 11 درجة.

درجات الحرارة الأربعاء 21 فبراير

- القاهرة والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 10 درجات.

- السواحل الشمالية الغربية: العظمى 22 والصغرى 10 درجات.

- جنوب سيناء والبحر الأحمر: العظمى 25 والصغرى 15 درجة.

- شمال الصعيد: العظمى 23 والصغرى 7 درجات.

- جنوب الصعيد: العظمى 28 والصغرى 11 درجة.

درجات الحرارة الخميس 22 فبراير

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 22 والصغرى 10 درجات.

- السواحل الشمالية الغربية: العظمى 21 والصغرى 10 درجات.

- جنوب سيناء والبحر الأحمر: العظمى 26 والصغرى 15 درجة.

- شمال الصعيد: العظمى 24 والصغرى 7 درجات.

- جنوب الصعيد: العظمى 30 والصغرى 11 درجة.