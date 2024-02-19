4 لقطات تجذب الأنظار في أولى حفلات «ليالي سعودية مصرية»

لا تزال فعاليات أولى حفلات «ليالي سعودية مصرية»، التي قدمها محمد منير وشيرين عبد الوهاب وماجد المهندس، تستحوذ على اهتمام الجمهور، بعد انطلاقها مساء أمس، بدار الأوبرا المصرية، بحضور الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، ورئيس هيئة الترفيه بالسعودية المستشار تركي آل شيخ، وعدد كبير من نجوم الفن والطرب في مصر، وشهد الحفل العديد من المشاهد واللقطات المميزة التي جذبت الأنظار، ونستعرضها في السطور التالية.

صلح عمرو دياب وعمرو مصطفى

وجرى تداول مقطع فيديو من استراحة الحفل، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، شهد صلح الهضبة عمرو دياب، والملحن عمرو مصطفى، بعد خلافات بينهما خلال الفترة الماضية.

غناء محمد منير بالجبس

رغم إصابة الكينج محمد منير، بكسر في ذراعه؛ إلا أنه حرص على حضور الحفل وقال فور صعوده إلى المسرح: «بعتذر عن اللي حاصل ده.. دي أقدار ربنا، كنت هتضايق أوي لو مكنتش معاكم».

تفاعل عمرو دياب مع محمد منير

وتفاعل الهضبة عمرو دياب، أثناء غناء الكينج محمد منير، خاصة مع غنائه أغنية «علموني عينيك»، وقام بتردديها معه.

لقاء مي عزالدين ومحمد فؤاد يعيد ذكريات «رحلة حب» بعد 23 عامًا

وشهد الحفل ظهور الفنانة مي عزالدين، وكان مميزًا للغاية، وسط حفاوة الاستقبال من زملائها خاصة أنها ابتعدت عن حضور الفعاليات الفنية منذ سنوات، والتقت خلاله بالفنان محمد فؤاد، بعد غيابه أيضًا خلال الفترة الماضية، وذلك بعد 23 عاما من تقديمهما فيلم «رحلة حب».