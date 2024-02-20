تبدأ من 20 ألف جنيه.. تفاصيل 3 بطاقات خصم مباشر من الأهلي المصري

يقدم البنك الأهلي المصري أنواعًا مختلفة من البطاقات، سواء الائتمانية أو الخصم المباشر.

ونرصد في السطور التالية 3 أنواع من بطاقات الخصم المباشر، مع توضيح صلاحيتها وإمكانياتها وحد الاستخدام، وذلك بحسب الموقع الرسمي للبنك:

1. بطاقة الخصم المباشر الكلاسيكية:

مخصصة لعملاء الأفراد الطبيعيين ذوي الملاءة المالية، التي تبدأ من 20 ألف جنيه وحتى أقل من 200 ألف جنيه، أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية.

إمكانية الاستفادة من نقاط الأهلي، من خلال استخدامها في المشتريات داخل مصر، (0.5 نقطة على كل جنيه مصري يتم إنفاقه).

2. بطاقة الخصم المباشر الذهبية:

مخصصة لعملاء الأفراد الطبيعيين ذوي الملاءة المالية، التي تبدأ من 200 ألف جنيه، وحتى أقل من 2 مليون جنيه، أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية.

إمكانية الاستفادة من نقاط الأهلي (0.5 نقطة على كل جنيه مصري)، واستبدالها بقسائم إلكترونية لدى أكبر شبكة من التجار المشاركين بالبرنامج، من خلال الموقع الإلكتروني الخاص به.

3. بطاقة الخصم المباشر البلاتينية:

مخصصة لعملاء الأفراد الطبيعيين ذوي الملاءة المالية، التي تبدأ من 2 مليون جنيه، وحتى أقل من 5 ملايين جنيه أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية.

ميزة إضافية عن بطاقات الخصم المباشر الأخرى، إذ تمنح (1 نقطة لكل جنيه مصري يتم استخدامه في المشتريات).

إمكانية استبدال النقاط المجمعة بقسائم إلكترونية، لدى مجموعة من كبار المتاجر المتعاقدين مع البنك الأهلي المصري.