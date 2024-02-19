أحمد موسى: وثائق حرب أكتوبر تتضمن الكثير من المفاجآت (فيديو)

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن الوثائق السرية التي نشرتها القوات المسلحة لأول مرة عن حرب أكتوبر 1937 تتضمن وثائق خاصة بـ«السيطرة على قوات الطوارئ الدولية، تقرير مفصل عن اجتماع مصري إسرائيلي، مذكرة عن اللواء الجمسي بخصوص مهمات طبية، تقرير الاعتداءات الإسرائيلية عن المدنيين، تمركز قوات الطوارئ الدولية، تحركاتها، خريطة فكرة العملية الهجومية، تصفية الثغرة، المواقع الخاصة بالقوات الإسرائيلية، معلومات دقيقة بشأن خطة الخداع الاستراتيجي».

الكشف عن الوثائق السرية قرار مهم

وأوضح الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديم برنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، أن الكشف عن الوثائق السرية قرار مهم، ومسؤولية تحرير الأرض جاء بالطريقة والإجراءات الصحيحة، والعدل والتحكيم، والحرب في سبيل التحرير.

وتابع: كل حبة رمل في سيناء لازم تتحط على رؤوسنا؛ لأنها مروية بدماء الشهداء، وهذا دين وعهد على كل مواطن، ولن نترك ذرة رمل في سيناء لأي أحد أي كانت جنسيته، نتحدث عن أكتوبر والشهداء ومحاربة الإرهاب.

وأشار الإعلامي أحمد موسى إلى أن الأرض والعرض ندافع عنهما حتى الموت، ومصر توجه رسائل للجميع، وكلامها يجب أن يؤخذ على محمل الجد، وندافع عن سيناء حتى الموت.