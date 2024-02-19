اللواء نصر سالم: نشر وثائق عن حرب أكتوبر مهم جدا في هذا التوقيت

أكد اللواء نصر سالم، مستشار أكاديمية ناصر العسكرية العليا، أهمية نشر وزارة الدفاع وثائق عسكرية عن حرب أكتوبر، موضحا أن توقيتها بالغ الأهمية في ظل التطورات التي تشهدها الساحة الإقليمية والدولية.

ولفت خلال مداخلة ببرنامج «في المساء مع قصواء» المذاع عبر قناة «CBC»، أن حرب أكتوبر خالدة في وجدان المصريين، مضيفا أن نشر هذه الوثائق والإفراج عنها تحديدا في هذا الوقت بمثابة رسالة لتذكير الجميع بالتاريخ المصري وقوته وقدرته على التغلب على التحديات مهما بلغت من صعوبة.

الدولة المصرية قادرة على حماية أمنها القومي

ونوه أن ما قامت به مصر في حرب أكتوبر، أمر مشرف يدعونا للفخر، والوثائق بها كثير من العبر والرسائل، مؤكدا أن الدولة المصرية قادرة على حماية أمنها القومي فهو خط أحمر لا تهاون فيه والجميع يعلم ذلك.

وتابع: «لولا قدراتنا العسكرية الشاملة، لكنا مهددين من كافة الاتجاهات، ولدينا قدرات شاملة الآن تحمينا».

وأضاف أن قوات الاحتلال الإسرائيلي ثبت فشلها في الأراضي الفلسطينية، مشيرا إلى أنها لم تحقق انتصارا حتى الآن ولا أيٍّ من أهدافها سواء القضاء على الفصائل الفلسطينية أو تحرير الرهائن، فهم يمارسون أعمال القتل والخراب والتدمير فقط.