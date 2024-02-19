هشام يكن عن زيارة الخطيب للزمالك: العلاقات بين إدارات ولاعبي الناديين طيبة

علّق هشام يكن، لاعب المنتخب الوطني لكرة القدم الأسبق، على زيارة محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي لنادي الزمالك.

وأضاف «يكن»، في حواره مع الإعلامية هبة جلال مقدمة برنامج «الخلاصة»، المذاع عبر قناة «المحور»: «هذه الزيارة حدثت من قبل عندما كان صالح سليم رئيسًا للأهلي، وأتذكر أنني عندما كنت ألعب في الزمالك تدربنا في النادي الأهلي، وكان الود موجودًا».

العلاقات بين الأهلي والزمالك

وتابع أنّ العلاقات بين الأهلي والزمالك، على مستوى الإدارات واللاعبين طيبة للغاية.

وتابع: «المنافسة بين الأهلي والزمالك ستظل قائمة رياضيًا في كل الألعاب والرياضات، ولكن يجب أن يتم الاتفاق على تخفيف التوترات على منصات التواصل الاجتماعي، وبالنسبة إلى اللاعبين، فإن من يخطئ يجب أن يعاقب، ولكن لا يجب أن نسب لاعبين لأنهم يلعبون جيدًا».