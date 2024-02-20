«الشباب والرياضة» تنظم ورش حرفية وتكنولوجية لتنمية مهارات الابتكار العلمية

أعلنت وزارة الشباب والرياضة، من خلال الإدارة المركزية لتمكين الشباب، عن عقد ورش للتجريب على الأعمال التكنولوجية والابتكارات العلمية، خلال الفترة المقبلة بمراكز الشباب بجميع محافظات الجمهورية.

مد فترة التسجيل بحاضنة أعمال تكنولوجيا الرياضة

في إطار ذلك، أعلنت الوزارة عن مد فترة التسجيل بحاضنة أعمال تكنولوجيا الرياضة الممولة من أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا من خلال جهاز تنمية الابتكار إلى 22 فبراير 2024.

تهدف الحاضنة، إلى دعم المشاريع الرياضية الإبداعية والمبتكرة، التي تستخدم التكنولوجيا لتحسين أداء الرياضيين والمدربين والجمهور.

يمكن للمهتمين بالمشاركة في الحاضنة عن طريق تسجيل الاستمارة الإلكترونية المتاحة، على الموقع الرسمي للحاضنة، وإرسالها قبل انتهاء الموعد المحدد.

ورشة حرفية بمحافظة المنوفية

أعلنت الوزارة، من خلال الإدارة المركزية لتنمية الشباب، والإدارة العامة للبرامج التطوعية والكشفية «إدارة أندية الفتاة والمرأة»، عن تنظيم ورشة حرفية بمحافظة المنوفية ضمن فعاليات مبادرة «حرفتك.. مهنتك»، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة.

فعاليات بمركز شباب دنشواي بمحافظة المنوفية

قالت الوزارة، إن مديرية الشباب والرياضة بالمنوفية، أقامت عدة فعاليات بمركز شباب دنشواي بمحافظة المنوفية، بهدف دعم ومساندة السيدات والفتيات في تنمية وتطوير مهاراتهم، ورفع كفاءتهم لإنشاء مشاريع صغيرة تساهم في خلق حياة أفضل.

تهدف الفعاليات إلى تعزيز قدرات الفتيات والسيدات وتزويدهم بالمهارات اليدوية، محاولةً لإيجاد فرص عمل ومصدر دخل لتحسين المستوى المعيشي لهن ولأسرهن، وذلك لتحقيق التمكين الاقتصادي للمرأة، تماشيًا مع الاستراتيجية القومية.

تضمنت فعاليات الورشة تعليم الفتيات حرفة التفصيل، إذ تم تعريف الفتيات على أنواع الأقمشة، والتعرف على الباترون وكيفية استخدامه، وكيفية أخذ المقاسات.