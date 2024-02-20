حكاية البومة والديك في بودكاست «الوطن» حواديت «ماما سماح»

تدور أحداث قصة جديدة من «حواديت ماما سماح» على راديو «الوطن» حول الاختلاف في الرأي، وكيف يمكن أن يتحول هذا الاختلاف إلى خلاف.

وتقول «ماما سماح» في قصتها: «في يوم من الأيام نظر الديك للسماء وقال: خسارة اختفت الدائرة الذهبية التي عندما تكون في السماء الطقس يكون دافئ ومضيء وجميل، والبومة خلال استيقاظها من النوم سمعته وقالت: حديثك خطأ يا ديك، الدائرة لونها فضي، وعندما تكون في السماء الجو يكون منعشًا، وأحيانًا يكون باردًا للغاية، وصاح الديك في غضب وقال: لا لونها ذهبي، ونعقت البومة في ضيق، وقالت: لا لونها فضي».

الاختلاف في الرأي

استيقظت العصافير التي كانت بدأت بالنوم، حسب ما قالت «ماما سماح»، فقالوا جميعًا بصوت واحد: «الدائرة لونها ذهبي!»، قفزت الضفدعة وغرد الكروان، قائلين بصوت واحد: «لا، الدائرة لونها فضي!»، استيقظت الغابة كلها وانقسمت إلى فريقين: فريق الطيور النهارية في صف الديك، مؤكدين أن الدائرة لونها ذهبي، وفريق الطيور والكائنات الليلية في صف البومة، مؤكدين أن الدائرة لونها فضة.

وتساءلت «ماما سماح»: «من الذي يستيقظ صباحًا ومساءً ويسمع كل أصوات الطيور المنقسمة؟.. الكلب».

وأوضحت «ماما سماح» أن الكلب السهران ينظر للسماء في النهار والليل، وينبح الكلب ويقول للبومة والديك: «لماذا تتشاجران؟ أنتما الاثنان صح.. أرجوكم استمعوا لبعض، أنت يا ديك تنام ليلا وتستيقظ طوال النهار لذلك ترى قرص الشمس الذهبية، وأنتِ يا بومة تنامين طوال النهار وتستيقظي طوال الليل لذلك ترين قرص القمر الفضي.. أرجوكم كفى شجار بينكم».

إلا أن الشجار استمر، فاستمع القمر أثناء شجار الديك وهو يقول: «أحب الدائرة الذهبية»، فحزن القمر وقرر عدم ظهوره في السماء، وعندما ظهرت الشمس استمعت للخفاش أثناء حديثه مع البومة، قائلا: «الدائرة الذهبية ستظهر ثانية في السماء وأريد أن تظهر الفضية فقط»، فحزنت الشمس وقررت عدم الظهور.

الغابة أصبحت في ظلام، والمطر لم ينزل، والزرع جف وأوراق النبات أيضا، وانتشرت الأمراض والبومة لم تعد تأكل فئران الحقل التي كانت تجعل الزرع ينمو بنضارة، والنحل لم يعد يجد الأزهار التي يمتص منها الرحيق.

تناقصت أعداد الطيور في الغابة حتى لم يبقَ سوى البومة والديك اللذان يواصلان تشاجرهما. في النهاية، لم يبقَ من كل منهما سوى ريشة واحدة: ريشة سوداء من الديك وريشة بيضاء من البومة.

طارت الريشتان إلى السماء، وهناك أصبحا أصدقاء، لأن السماء تضم الجميع، غنيًا وفقيرًا، قويًا وضعيفًا. في تلك اللحظة، أدرك الديك والبومة خطأهما.