حكاية علي وصديقه الذكي في بودكاست الوطن «حواديت ماما سماح»

حكاية جديدة ترويها سماح أبو بكر عزت خلال بودكاست «الوطن»، «حواديت ماما سماح»، تروي فيها حكاية «علي» وصديقه الذكي ورحلة هروبه المتكررة.

تسلط الضوء القصة على الطفل «علي» وموبايله، الذي يحاول الهروب منه بعد نومه بسبب سوء استخدامه له، إذ يلعب من خلاله ألعاب خطره ولا يتركه طوال الوقت ويسمع الأغاني بصوت مرتفع يزعجه، فأخذ سيبحث عن مكان يختبئ فيه إلا أنَّه وجد أنه لا مكان آمن، فمكتب «علي» غير منظم كما أن الملابس تتراكم في دولابه فأخذ يبحث عن حل سريع.

وبعدما استيقظ «علي» وأخذ يبحث عن الموبايل، رتب مكتبه لكنه لم يجد الموبايل، إلا أنَّ المكتب أصبح شكله جميل، ثم بحث في الدولاب وأخذ يرتب ملابسه بنظام، فأصبح الدولاب والملابس شكلها منظم، لكنه لم يجد أيضًا الموبايل، وأخذ يبحث عنه مع صديقه ولم يجده ثم بحث عنه عند جده ولم يجد أيضًا.

وأخذ «علي» يفكر في مكان اختفاء موبايله، إلا أنَّه في نفس الوقت فكر في الأشياء الإيجابية التي فعلها طوال اليوم من ترتيب مكتبه ودولابه وملابسه وزيارة جده، وفي النهاية وجد موبايله داخل مكتبته التي تحتوي على الكتب.