التفاصيل الكاملة لخط لوجستيات التجارة بين القاهرة والإسكندرية

كشفت وزارة النقل عن آخر المستجدات الخاصة بمشروع تطوير خط لوجستيات التجارة بين القاهرة والإسكندرية، موضحة أنّه يأتي في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بجعل مصر مركزا عالميا للتجارة العالمية واللوجستيات، وبالتزامن مع إجراءات تطوير المواني البحرية لزيادة حصة مصر من تجارة الترانزيت.

وأكد الدكتور أحمد محمدي، خبير هندسة السكك الحديدية، أنّ المشروع يحقق الربط مع مختلف وسائل النقل ويحقق مفهوم النقل المتعدد، كما أنّ ربط المواني بخطوط سكك حديدية يسهل ويُعظم عمليات التجارة بسهولة.

وأضاف الدكتور أحمد محمدي لـ«الوطن»، أنّ المشروع يتم بأيادٍ مصرية خالصة، والتجديدات تأتي بالتزامن مع تطوير منظومة السكك الحديدية، الأمر الذي يحقق نقلة نوعية في المنظومة.

ويضم المشروع 3 مشروعات وفق تقرير لوزارة النقل، كما يلي.

المشروع الأول

يتم إنشاء وصلة الميناء الجاف في السادس من أكتوبر إلى خط المناشي بطول 68 كيلومترا.

- ربط خط الواحات بخط قطارات الصعيد.

- تجديد ورفع كفاءة وتطوير نظم الإشارات بطول 67 كيلومترا من خط الواحات.

المشروع الثاني

- ازدواج وتطوير نظم الإشارات والاتصالات وتجديدات السكة لخط «بشتيل - الاتحاد» بطول 90 كيلومترا.

- تطوير نظم الإشارات والاتصالات لخط «الاتحاد - إيتاي البارود» بطول 27 كيلومترا.

المشروع الثالث

- تطوير نظم الإشارات والاتصالات وتجديدات السكة لخط «الاتحاد - التفرع» محطة النهضة بطول 96 كيلومترا.