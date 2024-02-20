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أستاذ تمويل: الأسواق العربية تستحوذ على ثلث صادرات مصر

كتب:

منار مجدي
02:29 م | الثلاثاء 20 فبراير 2024
الصادرات المصرية

الصادرات المصرية

قال الدكتور هشام إبراهيم أستاذ التمويل والاستثمار إنَّ الأسواق العربية تستحوذ على ثلث الصادرات المصرية لدول العالم بنسبة 31.3% بالأخص الصادرات السلعية التي حدث بها تطور كبير مؤخرًا على الرغم من الظروف الصعبة التي تواجه الاقتصاد العالمي.

تابع أستاذ التمويل والاستثمار خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية يارا مجدي ببرنامج «هذا الصباح» المذاع على شاشة قناة «إكسترا نيوز» أنَّ الدولة المصرية تسعى إلى تنويع الأسواق بسبب الأزمات الأخيرة العالمية مما أدى إلى تركيز مصر على تنويع الأسواق، مشيرًا إلى أنَّ ارتفعت الصادرات المصرية للدول العربية لـ12.03 مليار دولار خلال الفترة بين شهري يناير ونوفمبر لعام 2023.

وأوضح أنَّ هذه الزيادة في الصادرات تؤثر على ضبط وتوازن الميزان التجاري الخارجي للدولة حيث أن الأسواق القريبة والشبيه للسوق المصرية ونوعية وطبيعة المستهلك وسلوكه وتنوع السلع، وما يتمّ إنتاجه داخل مصر وقدر قبوله في الأسواق الأخرى يشكل عامل هام جدا في زيادة الصادرات، مؤكّدًا أنَّ السوق العربية والأفريقية يمكن أن تكون لديها فرص جيدة جدا لزيادة الصادرات بينهم.

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بقلم منار مجدي