«تعليم الفيوم» توجه تعليمات مهمة للطلاب بشأن التابلت المدارسي 2024

وجهت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، تعليمات مهمة لطلاب وطالبات الصف الأول الثانوي بشأن التابلت المدرسي 2024، وذلك استعدادًا لاستخدامه في الاختبارات الإلكترونية خلال الفترة المقبلة، طوال الفصل الدراسي الثاني.

وفي السطور التالية، تستعرض «الوطن» كل ما تريد معرفته عن تابلت الثانوية العامة 2024، وتوجيهات التربية والتعليم بشأن استخدامه في العملية التعليمية، وذلك في ظل ما تقدمه من خدمات لقرائها ومتابعيها في كل مكان من طلاب الثانوية العامة.

هل تم إلغاء تابلت الثانوية العامة 2024؟

ولم يتم إلغاء تابلت الثانوية العامة 2024 بل جرى توزيعه على الطلاب والطالبات، وسيجرى استخدامه في الاختبارات الإلكترونية خلال الفترة المقبلة.

التابلت المدرسي لأولى ثانوي

وكشفت مديرية التربية والتعليم، في بيان لها، إنّه جرى توزيع التابلت المدرسي أولى ثانوي 2024 على كافة الطلاب والطالبات في جميع مدارس المحافظة يوم الثلاثاء 26 ديسمبر المُنصرم.

تابلت الثانوية العامة 2024

ووجهت المديرية بقيادة الدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، تعليمات مهمة لكافة الطلاب والطالبات بشأن التابلت المدرسي، واستخدام التابلت في التعليم، موضحةً إنّ مركز التطوير التكنولوجي بالمديرية سيتولى عقد تدريبات لطلاب الصف الأول الثانوي أثناء اليوم الدراسي في كافة المدارس الحكومية، أو الرسمية لغات، بمختلف الإدارات التعليمية بالمحافظة.

استخدام التابلت في التعليم

وذكرت إنّ التدريبات تتضمن تعريف الطلاب والطالبات بكيفية متابعة التحديثات، فضلًا عن تحميل المناهج التعليمية، وتجهيز التابلت لاستخدامه في الاختبارات الالكترونية، إذ انطلقت التدريبات أمس الإثنين وتستمر حتى الخميس المقبل الموافق 22 فبراير الجاري.

وشددت مديرية التربية والتعليم، على ضرورة حضور الطالب للتدريب مصحوبًا بالتابلت، مع الحرص على أن يكون التابلت مشحونًا بالكامل للحضور التدريب العملي كاملًا.