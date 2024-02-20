«الملا»: مصر ودول إفريقيا تحتاج لدعم عالمي في الانتقال الطاقي وخفض الانبعاثات

أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، أن النسخة السابعة من مؤتمر ومعرض مصر الدولي للطاقة «إيجبس 2024» تعكس تكامل كل عناصر الطاقة في منظومة واحدة للمساهمة في تنفيذ أهداف التحول الطاقي، مشيراً إلى أنه على الرغم من أن المؤتمر حديث إلا أنه نجح خلال سنوات قليلة في أن يحتل مكانة مرموقة ضمن أهم المؤتمرات التي تجذب الشركات العالمية وقادة الصناعة وصانعي القرار، ما ظهر جلياً للتواجد العالمي الكبير خلال فعاليات المؤتمر والمعرض المصاحب، ما يعكس ثقة الشركاء في مصر والاستقرار السياسي والأمني الذي تتمتع به ويدعم زيادة الاستثمارات والتعاون فى مختلف أنشطة الطاقة.

قطاع البترول يمتلك قدرات وكفاءات متميزة في التصنيع

أضاف الملا خلال مؤتمر صحفي على هامش مؤتمر «إيجبس 2024»، أن الدول الأفريقية ومن ضمنها مصر تحتاج لدعم أكبر من الصناعة العالمية فيما يخص الانتقال الطاقي وخفض الانبعاثات، مؤكداً أن قطاع البترول يمتلك قدرات وكفاءات متميزة في التصنيع ويسعى للتوسع في أنشطته خارج مصر.

لفت إلى أن حرص الشركات العالمية على المشاركة ي المؤتمر يؤكد التزامهم بخططهم الاستثمارية والتنموية في مصر، مشيراً إلى تمتع مصر بفرص واعدة كسوق إقليمية بشرق المتوسط، تربط بين المنطقة وأوروبا، وبنية تحتية وكوادر وكفاءات متميزة تعمل على عدة محاور لتحسين كفاءة استهلاك الطاقة وترشيدها وزيادة إنتاج البترول والغاز والطاقات الجديدة والمتجددة لمواكبة النمو الاقتصادي والتوسع العمراني والزيادة السكانية.

إفريقيا تتمتع بإمكانات واعدة في مجال الطاقة المتجددة

أشار إلى أن إفريقيا تتمتع بإمكانات واعدة في مجال الطاقة المتجددة، لكن تحتاج لدعم مالي وفني كي تتمكن من تحويل هذه الإمكانات لمشروعات فعلية توفر كميات كبيرة من الطاقة للعالم ، لافتاً إلى الدور المهم الذي تؤديه الكوادر الشبابية في مختلف أنشطة القطاع والنجاحات التي تحققت خلال السنوات الأخيرة.