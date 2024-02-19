كاميرا «الحياة اليوم» ترصد آراء الشركات المشاركة بـ«إيجبس 20»: نتبادل الخبرات

استعرض برنامج «الحياة اليوم» المذاع عبر قناة الحياة، تقريرًا تليفزيونيًا يرصد تفاصيل افتتاح معرض «إيجبس 2024»، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، ووزير البترول والثروة المعدنية، الدكتور طارق الملا.

وقال أحمد طه عارف المدير العام لشركة تعزيزات الطاقة، إن المعرض بمثابة ملتقى تتقابل فيه شركات الإنتاج للنفط، مع شركات التكرير، ويجري تبادل الخبرات في سبل توفير الطاقة والدعم، وصيانة المعدات وما إلى ذلك.

وأضاف حسين تشيلوجو، نائب رئيس مؤسسة بيكار: «نحن نعمل في مجال توليد المياه من الهواء وأيضًا توليد الطاقة المتجددة ونعمل على ذلك منذ 20 عامًا، وأن اهتمامنا الآن هو الطاقة المتجددة وإزالة الكربون».

وإلى ذلك، أشار نافين جيري، مؤسس ومستشار «إس إن فيولز» بالهند: «نحن ننتج البيثانول من المخلفات الزراعية ويتم خلط المنتج بالبنزين، وهو ما يوفر في استخدام البنزين بنسبة 20%».