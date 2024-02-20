حملات مكثفة لضبط مخالفات البناء في دمياط الجديدة

أعلن الدكتور مهندس محمد خلف الله، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، تنفيذ حملات متابعة ورصد داخل أحياء المدينة، ما أسفرت عن إيقاف أعمال لزيادة النسبة البنائية بإحدى قطع الأراضي «الشاليهات»، وذلك بالمنطقة الساحلية بمدينة دمياط الجديدة، لمخالفة الاشتراطات البنائية والترخيص الصادر للقطعة.

إزالة المخالفات والإشغالات في المدن الجديدة

ووجه «خلف الله»، مديري الإدارات المعنية ومسؤولي القطاعات بالجهاز باستمرار المتابعة المستمرة والرصد وإزالة أي مخالفة في مهدها، منوهاً إلى إيقاف الأعمال بالتنسيق بين إدارتي التنمية والأمن بالجهاز.

وأفاد رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، أنه تم إزالة الشدة الخشبية والتحفظ على المعدات وإيداعها جراج الجهاز، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة حيال المخالف في هذا الشأن.

تكثيف الحملات في دمياط الجديدة

كما تم التنبيه على الإدارات المعنية بالجهاز بتشديد وتكثيف الحملات والمرور الدوري والمكثف على مدار الساعة بمدينة دمياط الجديدة، للتأكد من الإزالة الفورية لأي مخالفة في مهدها، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين.

وأكد رئيس الجهاز عدم التهاون مع أي مخالفات عشوائية بالمدينة، تنفيذاً للقرارات الصادرة بشأن التصدي والتعامل بكل حسم مع مخالفات البناء، وفي إطار حرص جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة على تنفيذ خطة الدولة فى التعامل السريع، مع المخالفين الذين يحاولون مخالفة القانون.