جهاز مدينة دمياط الجديدة: حملات مكبرة للقضاء على العشوائيات

أعلن الدكتور مهندس محمد خلف الله، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، شن حملات من إدارات التنمية والأمن بجهاز تنمية المدينة، لضبط المركبات المخالفة، أسفرت عن ضبط 13 مركبة متنوعة، وتحرير محاضر لأصحاب السيارات وعددهم: 2 سيارة خلاطة خرسانة، و3 تروسيكلات، ومصادرة 8 تكاتك، داخل المخازن المركزية للجهاز.

إزالة التعديات والإشغالات بدمياط الجديدة

وأوضح، في بيان، أنّ الحملات كانت تحت إشراف المهندس صلاح عبد الهادي، نائب رئيس الجهاز، والمهندس عاصم اللبان، المشرف العام على الإدارة العامة للتنمية بالجهاز، واللواء ياسر شحاتة، مدير إدارة الأمن بالجهاز، ومسؤولي لجنة إزالة التعديات والإشغالات بالجهاز.

وقال رئيس الجهاز، إن ذلك يأتي في إطار حرص جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، للقضاء على جميع العشوائيات والمخالفات والتعديات بالمدينة، والتي تسئ إلى المظهر الحضاري والجمالي، وتأتى تلك الحملات سعيًا من الجهاز في الحفاظ على الصورة الحضارية للمدينة، ومنعا لانتشار العشوائية.

وأشار إلى استمرار حملات إزالة المخالفات في جميع الأحياء والمجاورات بالمدينة يوميًا، وأنه لا تهاون مع المخالفين، حتى يتم القضاء نهائيًا على جميع المظاهر العشوائية بالمدينة.

ووجه رئيس الجهاز، الإدارات المعنية بالجهاز، بضرورة أن يتم ذلك وفق ضوابط حاسمة، وتطبيق القانون على جميع المخالفين، مؤكدًا عدم التهاون مع المخالفات والتعديات والتعامل معها بكل حسم حرصًا على الواجهة الحضارية للمدينة، مضيفًا أنّ جهاز المدينة يعمل على قدم وساق على مدار 24 ساعة، لإبطال كافة محاولات انتشار العشوائية، والحفاظ على المستوى الجمالي والشكل الحضاري للمدينة.