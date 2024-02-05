رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

معرض القاهرة الدولي للكتاب

جهاز مدينة دمياط الجديدة: حملات مكبرة للقضاء على العشوائيات

كتب:

أيمن حمزة
06:25 م | الإثنين 05 فبراير 2024
جانب من الحملات

جانب من الحملات

أعلن الدكتور مهندس محمد خلف الله، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، شن حملات من إدارات التنمية والأمن بجهاز تنمية المدينة، لضبط المركبات المخالفة، أسفرت عن ضبط 13 مركبة متنوعة، وتحرير محاضر لأصحاب السيارات وعددهم: 2  سيارة خلاطة خرسانة، و3  تروسيكلات، ومصادرة 8 تكاتك، داخل المخازن المركزية للجهاز.

إزالة التعديات والإشغالات بدمياط الجديدة 

وأوضح، في بيان، أنّ الحملات كانت تحت إشراف المهندس صلاح عبد الهادي، نائب رئيس الجهاز، والمهندس عاصم اللبان، المشرف العام على الإدارة العامة للتنمية بالجهاز، واللواء ياسر شحاتة، مدير إدارة الأمن بالجهاز، ومسؤولي لجنة إزالة التعديات والإشغالات بالجهاز.

وقال رئيس الجهاز، إن ذلك يأتي في إطار حرص جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، للقضاء على جميع العشوائيات والمخالفات والتعديات بالمدينة، والتي تسئ إلى المظهر الحضاري والجمالي، وتأتى تلك الحملات سعيًا من الجهاز في الحفاظ على الصورة الحضارية للمدينة، ومنعا لانتشار العشوائية.

وأشار إلى استمرار حملات إزالة المخالفات في جميع الأحياء والمجاورات بالمدينة يوميًا، وأنه لا تهاون مع المخالفين، حتى يتم القضاء نهائيًا على جميع المظاهر العشوائية بالمدينة.

ووجه رئيس الجهاز، الإدارات المعنية بالجهاز، بضرورة أن يتم ذلك وفق ضوابط حاسمة، وتطبيق القانون على جميع المخالفين، مؤكدًا عدم التهاون مع المخالفات والتعديات والتعامل معها بكل حسم حرصًا على الواجهة الحضارية للمدينة، مضيفًا أنّ جهاز المدينة يعمل على قدم وساق على مدار 24 ساعة، لإبطال كافة محاولات انتشار العشوائية، والحفاظ على المستوى الجمالي والشكل الحضاري للمدينة.

اقرأ المزيد:

إدارة بايدن تدرس إخضاع مشروعات «إيلون ماسك» لمراجعات الأمن القومي

وزير الزراعة يلتقي خبيرين دوليين في إدارة أزمات الأمن الغذائي بالأمم المتحدة

إدارة بايدن تمدد طوارئ كوريا الشمالية: سياسات بيونج يانج تهدد الأمن

عضو مجلس إدارة نادي شهير.. قصة سقوط رجل أعمال هارب من 124 حكمًا في قبضة الأمن

هيئة المجتمعات العمرانية: إعداد نظام جديد لحجز الأراضي يطبق بدءا من فبراير

«المجتمعات العمرانية»: انتهاء 80% من وحدات «سكن لكل المصريين» بمدينة 15 مايو

البيئة: تنفيذ 52 محطة معالجة مياه صرف صناعي بالتعاون مع «المجتمعات العمرانية»

نائب رئيس «المجتمعات العمرانية» يتفقد مشروع محطة رفع المياه في مدينة بدر

«الصحفيين» تعلن تمويلًا عقاريًا بقيمة 3% لأعضائها على شقق المجتمعات العمرانية

«المجتمعات العمرانية» تطلق مبادرة لتسريع إجراءات تقنين الأراضي المضافة للمدن الجديدة

نائب «المجتمعات العمرانية» لقطاع المشروعات يدلي بصوته في الانتخابات: شرف كبير

نائب رئيس «المجتمعات العمرانية» يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية

ورشة عمل لقيادات وموظفي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة حول الحياد التنافسي

«المجتمعات العمرانية» تعتمد عقد تقنين قطعة أرض بمساحة مليوني متر في الشروق
بقلم أيمن حمزة

مسئول مكتب الوطن بمطار القاهرة.