غلق وتشميع عيادات غير مرخصة في دمياط الجديدة

صرح الدكتور مهندس محمد خلف الله رئيس جهازتنمية مدينة دمياط الجديدة، بأن اللجنة الدائمة لتنفيذ قرارات الإزالة والتعديات والإشغالات والغلق والإخلاء الإدارى والسحب بالجهاز بالاشتراك مع شرطة التعمير وهندسة كهرباء دمياط الجديدة وإدارة العلاج الحر بدمياط، شنت حملة لتنفيذ 5 قرارات غلق وتشميع للعيادات الطبية لإدارتها دون ترخيص بالمخالفة للقانون وعدم تفعيل منظومة النفايات الطبية، بنطاق الحي الثاني ومركز الحي الثاني والمنطقة المركزية بمدينة دمياط الجديدة.

حملة لتنفيذ قرارات غلق وتشميع عيادات غير مرخصة

وأوضح رئيس الجهاز أنّ الغلق جاء لمخالفة القوانين واللوائح المنظمة لذلك، وقيام بعض الأطباء بمزاولة النشاط في المنشأة الطبية دون ترخيص وعدم تفعيل منظومة النفايات الطبية وذلك قبل الحصول على الموافقة اللازمة، كما تم فصل المرافق عن تلك المنشآت.

تحذير المخالفين من إعادة فتح هذه المنشآت

وحذر «خلف الله» المخالفين من إعادة فتح هذه المنشآت إلا بعد الرجوع للإدارات المعنية لتوفيق أوضاعها، مشيرا إلى أنه من يقوم بفض الشمع الأحمر، سيواجه كافة الإجراءات القانونية المقررة في هذا الشأن طبقا للقانون رقم 415 لسنة 1954، بشأن مزاولة مهنة الطب والقانون رقم 51 لسنة 1981، بتنظيم المنشآت الطبية ولائحته التنفيذية وتعديلاته والقرارات المنفذة لهما وتعديلاتهما.

مصادرة المضبوطات وإيداعها مخازن الجهاز

وفي ذات السياق، أزال الجهاز مظلة بالطوب الأحمر من الداخل بالمجاورة الأولى بالحي الثاني، وكذلك غلق وتشميع لمحلات تعمل دون ترخيص بالمنطقة المركزية، ومصادرة المضبوطات والمعدات وإيداعها مخازن الجهاز، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالف.

الجدير بالذكر، أنّ الحملة تمت تحت إشراف المهندس صلاح عبد الهادي نائب رئيس الجهاز، والمهندس عاصم اللبان المشرف العام على الإدارة العامة للتنمية بالجهاز، واللواء ياسر شحاتة مدير إدارة الأمن بالجهاز، والعميد محمود عبيد رئيس قطاع شرطة التعمير لمدن شرق، ومسؤولي لجنة إزالة التعديات والإشغالات بالجهاز.

وأشار رئيس الجهاز إلى أن ذلك يأتي في إطار حرص جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، القضاء على جميع العشوائيات والمخالفات والتعديات بالمدينة، والتي تسئ إلى المظهر الحضاري والجمالي، موضحا استمرار حملات إزالة المخالفات في جميع الأحياء والمجاورات بالمدينة يوميا، وأنه لا تهاون مع المخالفين لحين القضاء نهائيا على جميع المظاهر العشوائية بالمدينة.

ووجه رئيس الجهاز، الإدارات المعنية بالجهاز بضرورة تطبيق القانون على جميع المخالفين، مطالبا أصحاب المحال العامة والتجارية بضرورة الالتزام بشروط التراخيص، منعا للوقوع تحت طائلة القانون، مؤكدا عدم التهاون مع المخالفات والتعديات والتعامل معها بكل حسم حرصاُ على الواجهة الحضارية للمدينة.