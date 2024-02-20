عاجل.. زيادة مكافأة نهاية الخدمة لموظفي الحكومة.. اعرف هتقبض كام؟

كشف مصدر حكومي، عن مفاجآت سارة للخارجين على المعاش في عام 2024، حيث سيستفيدون من الزيادات الجديدة التي وجه بها الرئيس عبدالفتاح السيسي، وسيتم احتسابها بداية من شهر مارس 2024.

احتساب أجر شهر عن كل سنة بعد قضاء 5 سنوات في الخدمة

أضاف المصدر، لـ« الوطن»، أنّه وفقا للمادة 157 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، الصادر برقم 148 لسنة 2019، فإنّ مكافأة نهاية الخدمة يتم احتسابها، بواقع أجر شهر عن كل سنة وظيفية من سنوات العمل التي قضاها الموظف، ويقدر أجر حساب المكافأة بأجر حساب معاش الأجر الأساسي المنصوص عليه بالقانون، أي أن كل سنة قضت في الخدمة، يقابلها أجر شهر عن تلك السنة.

21 يومًا عن كل سنة لكل من قضى 5 سنوات

أشار المصدر في الوقت الذي وضعت فيه مواد القانون ضوابط تربط القانون بين قيمة مكافأة نهاية الخدمة، وبين عدد سنوات العمل، وهي على النحو التالي:

الحالة الأولى: مدة الخدمة من سنة إلى 5 سنوات، تكون مكافأة نهاية الخدمة، مجموع مرتب 21 يوما عن كل سنة.

الحالة الثانية: إذا كان قد تجاوز 5 سنوات في العمل، ففي تلك الحالة يتم احتساب المكافأة عن الخمس سنوات الأولى من الخدمة على أساس 21 يوما لكل سنة، بالإضافة إلى راتب 30 يوما عملا عن كل سنة زادت عن 5 سنوات،وعلى سبيل المثال:

- يكون الحد الأدنى لمكافاة نهاية الخدمة، 21 ألف جنيه ، لكل من قضى في العمل 5 سنوات، فقط ، وبعد الزيادات الجديدة، قبل الخصومات المستحقة المنصوص عليها في القانون واللوائح الداخلية لكل جهة، بحسب الحد الأدنى للأجور، بعد الزيادات الجديدة، وقيمته 6000 جنيه.

- يكون الحد الأدنى لمكافأة نهاية الخدمة 51 ألف جنيه، لكل من قضى في الخدمة 10 سنوات قبل الخروج على المعاش.

- يكون الحد الأدنى لمكافأة نهاية الخدمة 60 ألف جنيه، لكل من قضى في العمل 15 عاما .

- يكون الحد الأدنى لمكافأة نهاية الخدمة 111 ألف جنيه، لكل من قضى في العمل 20 عاما.

-يكون الحد الأدنى لمكافأة نهاية الخدمة141 ألف جنيه لمن قضى في العمل 25 عاما.

- يكون الحد الأدنى لمكافأة نهاية الخدمة 171 ألف جنيه، لكل من قضى في الخدمة 30 عاما.