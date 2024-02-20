حسن أبوالروس يطرح أغنية «حرة يا فلسطين» ويتبرع بأرباحها لأهل غزة (فيديو)

طرح الفنان حسن أبوالروس، منذ قليل، عبر قناته الرسمية على «يوتيوب»، أغنيته الجديدة «حرة يا فلسطين»، لدعم الشعب الفلسطيني فيما يعانيه من جرائم وانتهاكات من جانب جيش الاحتلال الإسرائيلي.

تفاصيل أغنية حرة «يا فلسطين»

الأغنية من ألحان حسن أبوالروس وناصر بيتس، وكلمات شمس الدين وحسن أبوالروس، والفيديو كليب من إخراج أحمد جمال زيدان.

وأعلن «أبوالروس»، في منشور عبر حسابه الرسمي على «إنستجرام»، التبرع بكل أرباح الأغنية للفلسطينين: «جميع أرباح هذا العمل سيجري تقدميها كمساعدات لإخواننا في فلسطين، وهذا أقل ما يمكننا تقديمه».

آخر أعمال حسن أبوالروس

وحقق الفنان حسن أبوالروس، مؤخرًا نجاحًا كبيرًا في مسلسل حالة خاصة، الذي عُرض عبر منصة watch it، وتناول معاناة مرضى التوحد وكيفية التعامل معهم، وشارك في بطولته كل من غادة عادل، طه دسوقي، وئام مجدي، هاجر السراج، نبيل نور الدين، وعدد آخر من الفنانين، من تأليف مهاب طارق، وإخراج عبد العزيز النجار.