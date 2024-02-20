كشفت وزارة الداخلية عن أسعار مبادرة كلنا واحد 2024 في محافظة المنوفية حيث توجد منافذ المبادرة في جميع مدن وقرى المحافظة بإجمالي 76 منفذا بغرض التخفيف عن كاهل المواطنين في شراء السلع الغذائية بأسعار مخفضة .

أسعار مبادرة كلنا واحد 2024 في محافظة المنوفية

وأشارت وزارة الداخلية، إلى أن أسعار مبادرة كلنا واحد 2024 في محافظة المنوفية في متناول جميع المواطنين مع توافر جميع السلع الغذائية الأساسية قبل حلول شهر رمضان المبارك خلال الأسابيع المقبلة

وجاءت أسعار مبادرة كلنا واحد بالمنوفية كالتالي:

كيلو السكر: 27 جنيها

كيلو الأرز: يتراوح بين 27 : 32 جنيها

كيلو المكرونة: 25 جنيها والكيس النصف كيلو 13 جنيها

لتر الزيت: 88 جنيها ويبدأ من 40 جنيها

كيلو السمنة: 100 جنيه

لتر اللبن: 35 جنيها والنصف كيلو 17 جنيها

كيلو البلح: يبدأ من 20 جنيها

كيلو الفول المدمس: 33 جنيها

كيلو الدقيق: 20 جنيها

علب الجبنة: تبدأ من 10 جنيها

كيلو الزبيب: يبدأ من 90

كيلو جوز الهند: يبدأ من 85 جنيها

كيلو السوداني المكسرات: يبدأ من 90 جنيها