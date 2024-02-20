«هاني» يجوب العالم على كرسي متحرك: سافرت 23 دولة ولسه مكمل

من ماليزيا إلى إسبانيا، مرورًا بالنمسا وهولندا، بدأ الشاب هاني السيوفي رحلته في دول أوروبا عام 2017، والتي استمرت حتى الآن، مستقلا الكرسي المتحرك بسبب معاناته من الشلل النصفي، الذي لم يستسلم له وقرر تحدي المرض.

في حديثه لـ«الوطن»، يروي الشاب «هاني» البالغ من العمر 31 عامًا، تفاصيل قصة السفر على كرسي المتحرك، موضحًا أن الفكرة التي بدأت عام 2017 قرر أن لا تنتهي أبدًا، والبداية كانت بالسفر إلى دولة ماليزيا، ليكتشف فيها ما لم يشاهده من قبل، ثم ذهب إلى لبنان ليشاهد طبيعتها الخلابة، وأكمل الرحلة التي أخذت أكثر من 10 دول في 5 سنوات حتى عام 2022، السنة التي تغيرت فيها حياته 180 درجة.

إصابة «هاني» بالشلل النصفي

منذ عام 2017 وحتى 2022، كان «هاني» الذي يعمل مهندس برمجيات، يجوب الدول شرقها وغربها دون أي إعاقة، لكن أتت الرياح بما لا تشتهي السفن، وقتها كان الشاب في دولة «إستونيا»، هناك تعرض للشيء الذي غير حياته تمامًا.

رغم أن «هاني» سوري الأصل، إلا أنه تربى وعاش في مصر، إذ يروي بلهجة مصرية قائلاً: «اتعرضت لحادث في إستونيا واتصابت بشلل نصفي، وعرفت إن هكمل الباقي من حياتي على كرسي متحرك، عشت 6 شهور صعبة بفكر والإحباط مسيطر عليا، وكنت بقول لنفسي هغير كل حاجة، لكن أوقات كتير جدًا بقع، لحد ما مر على الحادثة 6 شهور، وقتها قررت إني هعيش حياتي طبيعي زي أي حد، وقولت لازم أبقى أقوى، وهكمل سفر وأنا على كرسي متحرك».

الإعاقة الدافع الأكبر

وأصبحت الإعاقة التي يعاني منها «هاني»، الدافع الأكبر للاستمرار ليحقق المثل الذي يقول: «من واقع المعاناة يولد الأمل»، ومنذ وقت الحادث وحتى الآن، سافر الشاب 9 دول معظمها في أوروبا من إجمالي 23 دولة زارها، والبعض يعتقد أن رحلات السفر تكون بمساعدة القريبين منه، لكن هذا عكس ما حدث تمامًا.

تفاصيل رحلة الطيران من البداية وحتى الوصول إلى فندق الإقامة، يكشفها هاني قائلا: أثناء حجز تذكرة الطيران أبلغ الشركة بحقيقة حالتي ليتعاملوا معي بالطريقة المناسبة لي.

رد فعل الأهل

يقول «هاني»: «أهلي لما قولتلهم في البداية إني هسافر كانوا خايفين عليا، لكن لما سافرت أكتر من مرة بدأوا يطمنوا، وفي رحلة الطيران بركب أول واحد أو آخر واحد، وبرضه ببلغ الفندق اللي هروح عليه إني من ذوي الاحتياجات الخاصة، علشان يحجزولي غرفة مجهزة ليا».

هاني: العلاج الطبيعي في مصر أفضل من ألمانيا

آخر رحلة طيران لـ«هاني» كانت يوم 28 يناير الماضي، إذ أتى من ألمانيا التي يقيم فيها نظرًا لعمله إلى مصر من أجل المتابعة مع أحد مراكز العلاج الطبيعي، مؤكدًا أن هذا التخصص الطبي في مصر أفضل بكثير من ألمانيا.