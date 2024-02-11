تعديل في جدول تخفيف أحمال الكهرباء بالتزامن مع عودة الدراسة بالمحافظات

تبدأ شركات توزيع الكهرباء، اليوم، على مستوى المحافظات استثناء المنازل المحملة على خطوط المدارس من جداول تخفيف الأحمال تزامنًا مع عودة الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2024؛ لأنّها من المنشآت الحيوية التي تُقدّم خدمة للطلاب، ويجب توفير الكهرباء بها على مدار الساعة.

خطة تخفيف الاحمال

وتشمل خطة تخفيف الأحمال جميع المحافظات بالجمهورية، والتي تقع في نطاق شركات توزيع الكهرباء الـ9 وهي «شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، الإسكندرية لتوزيع الكهرباء، القناة لتوزيع الكهرباء، شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء، جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء، البحيرة لتوزيع الكهرباء، مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء، ومصر العليا لتوزيع الكهرباء» بتنفيذ جدول تخفيف أحمال الكهرباء، وقطع التيار لمدة ساعة واحدة فقط يوميًا، اعتبارًا من الساعة الحادية عشرة صباحًا حتى الخامسة عصرًا لمدة 6 ساعات

رقم طوارئ الكهرباء

وحددت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، عدّة خطوات يجب اتباعها لتقديم الشكاوى في جميع قطاعات التابعة لها، كما يلي:

- يُمكن تقديم الشكوى من خلال التوجه إلى مقر الجھاز في 1 شارع المھندس ماھر أباظة خلف نادي السكة مدینة نصر.

- يمكن تقديمها من خلال الموقع الإلكتروني للجھاز www.egyptera.org.

- يمكن إرسال الشكوى من خلال البرید ص.ب. 73- بانوراما أكتوبر- رقم بریدي 11811 شارع صلاح سالم.

- عبر الإیمیل الخاص بتلقي شكاوى المواطنين complaints@egyptera.org

- من خلال الفاكس الخاص بالجهاز على رقم 23421479.

- يمكن الاتصال على التلیفون رقم 23421475 «داخلي 154».