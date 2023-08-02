رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

كل ما تود معرفته عن الشركة المصرية للصناعات الهندسية والتطوير

كتب:

كريم روماني
03:49 م | الأربعاء 02 أغسطس 2023
حركة القطارات- تعبيرية

حركة القطارات- تعبيرية

وافق مجلس الوزراء على الترخيص للهيئة القومية لسكك حديد مصر، بالاشتراك مع شركة «لينزا إيجيبت للمشروعات والمعدات الهندسية»، في تأسيس شركة مساهمة مصرية باسم «الشركة المصرية للصناعات الهندسية والتطوير».

وقال مجلس الوزراء، في بيان صادر عنه اليوم، إن تأسيس الشركة الجديدة يأتي في ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالعمل على توطين صناعات السكك الحديدية في مصر.

تفاصيل تأسيس الشركة المصرية للصناعات الهندسية والتطوير

- تأسيس الشركة الجديدة يأتي في ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالعمل على توطين صناعات السكك الحديدية في مصر.

- تستهدف الشركة الجديدة توفير قطع الغيار الميكانيكية المطلوبة للهيئة القومية لسكك حديد مصر.

- تستهدف الشركة توفير مختلف قطاعات النقل بالعملة المحلية.

- تستهدف الشركة تحقيق إيرادات للهيئة القومية لسكك حديد مصر.

- تعمل الشركة على تصدير منتجات الشركة عبر فتح أسواق خارجية خاصةً في دول القارة الأفريقية لكونها أسواقا ناشئة حديثة بهدف تحقيق عائدا بالعملة الأجنبية. 

وفي سياق متصل، أكدت وزارة النقل، حرصها على توطين صناعة النقل في مصر، وذلك بإنشاء العديد من المصانع المتخصصة بالتنسيق مع كبرى الشركات العالمية، موضحة أن هذه المصانع توفر العديد من فرص العمل للشباب المصريين.

اقرأ المزيد:

«السكة الحديد» تعلن تفاصيل تركيب عربات جديدة وتعديل مواعيد بعض القطارات

السكة الحديد تكشف متوسط تأخيرات القطارات اليوم.. أقصاها ساعة ونصف

«السكة الحديد» تعلن تعديل مواعيد عدد من القطارات

السكة الحديد تعلن تعديلات على بعض خطوط القطارات للوجهين البحري والقبلي

مواعيد قطارات السكة الحديد في الوجهين البحري والقبلي اليوم
كريم روماني
بقلم كريم روماني

حاصل على بكالوريوس إعلام بتقدير عام امتياز مع مرتبة الشرف.