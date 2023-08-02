كل ما تود معرفته عن الشركة المصرية للصناعات الهندسية والتطوير

وافق مجلس الوزراء على الترخيص للهيئة القومية لسكك حديد مصر، بالاشتراك مع شركة «لينزا إيجيبت للمشروعات والمعدات الهندسية»، في تأسيس شركة مساهمة مصرية باسم «الشركة المصرية للصناعات الهندسية والتطوير».

وقال مجلس الوزراء، في بيان صادر عنه اليوم، إن تأسيس الشركة الجديدة يأتي في ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالعمل على توطين صناعات السكك الحديدية في مصر.

تفاصيل تأسيس الشركة المصرية للصناعات الهندسية والتطوير

- تأسيس الشركة الجديدة يأتي في ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالعمل على توطين صناعات السكك الحديدية في مصر.

- تستهدف الشركة الجديدة توفير قطع الغيار الميكانيكية المطلوبة للهيئة القومية لسكك حديد مصر.

- تستهدف الشركة توفير مختلف قطاعات النقل بالعملة المحلية.

- تستهدف الشركة تحقيق إيرادات للهيئة القومية لسكك حديد مصر.

- تعمل الشركة على تصدير منتجات الشركة عبر فتح أسواق خارجية خاصةً في دول القارة الأفريقية لكونها أسواقا ناشئة حديثة بهدف تحقيق عائدا بالعملة الأجنبية.

وفي سياق متصل، أكدت وزارة النقل، حرصها على توطين صناعة النقل في مصر، وذلك بإنشاء العديد من المصانع المتخصصة بالتنسيق مع كبرى الشركات العالمية، موضحة أن هذه المصانع توفر العديد من فرص العمل للشباب المصريين.