طريقة عمل القرص الطرية بدون خميرة ولبن.. وفري وجهزيها في البيت

القرص الطرية بدون لبن وخميرة، واحدة من اهتمامات ربات البيوت؛ وتلك القرص الطرية الهشة، وبحسب ما قدمته الشيف غادة التلي، تعرفي على وصفة سهلة لعمل القرص الطرية بدون خميرة، وبحسب موقع «cleobuttera» البريطاني تعرفي على بديل اللبن في القرص.

طريقة عمل القرص الطرية بدون خميرة ولبن

4 أكواب دقيق.

كوب قشطة ويمكن استبدالها في طريقة عمل القرص الطرية بدون خميرة ولبن بـ لبن بودر.

ملعقتان صغيرتان بيكنج بودر.

ملعقتان كبيرتان سمسم.

ملعقة كبيرة سكر لبن حسب الحاجة للعجن.

طريقة تحضير القرص الطرية بدون لبن وخميرة

حتى تقومين بإعداد القرص الطرية بدون لبن وخميرة احضري العجانة الكهربائية، ثم ضعي فيها كافة المكونات الجافة «4 أكواب دقيق، وسمسم وسكر وبيكنج بودر»، واخلطي جيدًا لمدة دقيقة.

ضيفي القشطة أو اللبن البودر ويفضل أن تكون القشطة طازجة، مع التحريك الجيد، وإضافة الماء حسب حاجة العجن عند إضافة لبن بودر، حتى تكون لينة، ونترك العجين لمدة 30 دقيقة.

على رخامة المطبخ عند تحضير القرص الطرية قومي برش الدقيق، ونقوم بتشكيل القرص الطرية بالأيدي على شكل دوائر، ويمكن إضافة شمر أو ينسون حسب الرغبة، ونقوم بتخريمها باستخدام شوكة المطبخ.

في صينية الفرن، نقوم بوضع عجين القرص بعد تشكيلها، وندخلها الفرن على درجة حرارة 180 درجة.