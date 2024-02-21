موعد صرف مرتبات فبراير 2024.. هل تكون بالزيادة الجديدة؟

قرارات مهمة اتخذها الرئيس السيسي في بداية هذا الشهر لتخفيف العبء على المواطنين، وكان من أهم زيادة المرتبات ورفع الحد الأدنى لـ6 آلاف جنيه ما جعل الموظفين يترقبون صرف مرتبات فبراير 2024، وما إذا كانت بالزيادة الجديدة أم لا؟

موعد صرف مرتبات فبراير 2024

وتوضح «الوطن» في هذا التقرير موعد صرف مرتبات فبراير 2024 وموعد إقرار الزيادة الجديدة ف المرتبات.

ويبدأ صرف مرتبات فبراير2024 من يوم الخميس المقبل على مدار خمسة أيام، وسط ترقب للزيادات الأخيرة التي أقرتها الدولة، حيث غيرت وزارة المالية موعد صرف مرتبات فبراير لـ 22 من الشهر، وكذلك الأمر بالنسبة لرواتب شهر مارس تلبية لاحتياجات المواطنين في شهر رمضان المبارك.

موعد صرف زيادة المرتبات 2024

وكان قرر الرئيس عبدالفتاح السيسي، زيادة الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، لتصبح 6000 جنيه للعاملين بالجهاز الإداري للدولة.

وحول موعد صرف المرتبات بالزيادة الجديدة فإنه يتم تنفيذ هذا القرار اعتباراً من شهر مارس 2024 المقبل وتتراوح الزيادة الجديدة لأجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية ما بين 1000 لـ 1200 جنيه شهريًا بحسب الدرجة الوظيفية.

جدول زيادة المرتبات للدرجات الوظيفية

جدول المرتبات بعد زيادة الحد الأدنى للأجور لـ6000 جنيه

- الدرجة الممتازة بعد الزيادة الجديدة تصل 12.200 جنيه.

- الدرجة العالية بعد الزيادة الجديدة لـ 10200 جنيه.

- درجة المدير العام بعد الزيادة لـ 9200 جنيه.

- الدرجة الأولى بعد الزيادة لـ 8200 جنيه.

- الدرجة الثانية بعد الزيادة الجديدة لـ 8000 جنيه.

- الدرجة الثالثة بعد الزيادة لـ 7500 جنيه.

- الدرجة الرابعة بعد الزيادة الجديدة لـ 7000 جنيه.

- الدرجة الخامسة بعد الزيادة الجديدة لـ 6500 جنيه.

- الدرجة السادسة بعد الزيادة الجديدة لـ 6000 جنيه.